Quatre Français en lice aux Oscars

Un Français décrochera-t-il un Oscar ce dimanche soir à Hollywood ? Quatre sont nommés lors de cette 92e cérémonie. Les Misérables, de Ladj Ly, dans la catégorie meilleur film international. Mais Parasite, du Sud-Coréen Bong Joon-ho, Palme d'or au dernier festival de Cannes, fait partie des favoris.

Autres Français en lice : dans la catégorie meilleur long métrage d'animation, J'ai perdu mon corps, de Jérémy Clampin. Dans la catégorie meilleur court métrage d'animation : Mémorable, de Bruno Collet, et dans la catégorie meilleur court métrage : Nefta football club, du Nantais Yves Piat.

"1917" ou "Parasite" ?

A qui reviendra l'Oscar de la prestigieuse catégorie du meilleur film ? Quentin Tarantino, pour son film One upon a time... in Hollywood, Martin Scorsese, pour The Irishman, ou encore Sam Mendes, pour son film arrivé tard dans la compétition mais en tête des pronostics, 1917 ? Parasite pourrait aussi décrocher la précieuse statuette dorée.

Pour les critiques, l'Oscar du meilleur acteur pourrait revenir à Joaquin Phoenix pour son rôle dans Jocker, et la meilleure actrice pour Renée Zellweger pour son interprétation dans Judy. Du côté des seconds rôles, les pronostics donnent gagnants Brad Pitt dans Once Upon a Time... in Hollywood et Laura Dern dans Marriage Story.

65 femmes pour 209 candidats

Les Oscars du meilleur scénario et les catégories techniques s'annoncent plus disputés, entre la satire de l'Allemagne hitlérienne Jojo Rabbit, la relecture féministe du film d'époque Les Filles du Docteur March et les super-héros d'Avengers : Endgame.

Mais comme chaque année, cette sélection 2020 a été critiquée pour avoir négligé la diversité culturelle et ethnique. A part la Britannique Cynthia Erivo dans Harriet, tous les acteurs et actrices en lice cette année sont blancs et aucune femme n'a été retenue chez les réalisateurs. Au total, sur 209 candidats aux Oscars, 65 sont des femmes.