Quatre jeunes lancent le fanzine dijonnais nommé "Titre", qui parle de sexualité

Ils sont quatre jeunes : trois filles et un garçon. Cette équipe, c'est celle qui a imaginé, construit et va publier un fanzine dijonnais qui parle exclusivement de sexe. Le premier numéro va paraître mardi 2 février 2021 après une campagne de financement participatif. Le groupe qui a créé le fanzine cherche 1.100 € pour financer, notamment, l'impression du premier numéro mais eux veulent rester bénévoles. L'un des autres objectifs pour eux, c'est d'envoyer 250 exemplaires.

Une idée qui va se concrétiser sur le papier et qui a été lancée 8 mois plus tôt.

Le premier confinement comme déclencheur

"C'est venu du premier confinement puisqu'avec certaines de mes amies j'ai fait un journal qui était participatif. Ça s'appelait la revue des survivants. Pour le lien on parlait un peu de sexualité et on aimait toutes le projet donc on a décidé de continuer de manière plus professionnelle", raconte Clara Jaudon, 25 ans, rédactrice en chef du magazine. "J'avais l'envie de faire quelque chose sur du papier en tout cas", précise-t-elle.

L'idée de parler de sexualité d'une autre manière et sous une autre forme s'est imposée. Une volonté qu'affirme le groupe "pour avoir une parole plus libérée sur le sujet. En parler comme je le fais avec mes amies", explique la jeune femme. Mais il n'y a pas que cette raison.

"Les confinements, ça a quand même créé beaucoup de frustration. _Beaucoup de personnes ne font plus l'amour, et je crois que ça a donné une envie de fantasmer par les films ou par la lecture. C'est ce qu'on essaie de faire ici_", se justifie Clara Jaudon. Justement le fanzine va prendre la forme d'un magazine dépliant avec des images et des textes, dont certains racontent des rêves érotiques posés sur du papier.

Un premier numéro sur le fantasme

"Au départ, ça va être un A5 avec une couverture qu'on va déplier. Et on va finir sur une affiche en format A2 avec une partie texte et une autre partie illustration au recto", raconte Clara Jaudon. La rédactrice en chef du journal et ses compères ont voulu aborder le thème du fantasme. avec un rêve érotique dessiné et raconté, notamment.

L'idée d'un deuxième numéro effleure l'esprit des quatre jeunes mais pour l'instant ils disent vouloir attendre de voir comment marche le premier. Un premier exemplaire vendu dans toute la France puisqu'une personne de Rennes (Ille-et-Vilaine) a pré-commandé l'exemplaire.