Quatre lieux pour la Fête de la musique 2021 à Parthenay

Il y aura bien une fête de la musique à Parthenay le 21 juin. Elle est organisée dans quatre lieux de la ville de 18 heures à 22h30, des lieux semi-clos. Neuf groupes et formations musicales sont au programme. Pour respecter les conditions sanitaires, les concerts se dérouleront assis et en jauge limitée (65% de la capacité du lieu) avec comptage à l'entrée et à la sortie. Port du masque obligatoire. En revanche pas besoin de pass sanitaire. Notez que les chaises sont fournies par la municipalité et qu'il n'est pas nécessaire de réserver.

Le programme

1) Jardin des Cordeliers (jauge 240 personnes) :

19h15-20h30 : ChronoZone – rock progressif

21h15-22h15 : Rheaven – rock/métal

2) Jardin Férolle (jauge 130 personnes) :

18h15-19h30 : Jazzmuche – jazz manouche

20h15-20h45 : Famous Chorale Band – chorale musiques du monde

21h15-22h15 : Duo Rochais - musiques traditionnelles et compositions vielle à roue

3) Square Robert-Bigot (jauge 270 personnes) :

18h-18h45 : Loopholes – métal

19h30-20h30 : MPT Saint-Aubin-le-Cloud et école de musique : musique du monde/classique

4) Amphithéâtre de la Maison des cultures de pays (jauge 120 personnes) :