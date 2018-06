Guéret, France

Carnet rose au Parc Animalier des Monts de Guéret ! Quatre louveteaux sont nés il y a deux mois environ : un bébé pour les loups arctiques et trois chez les loups noirs du Mackenzie. Les jeunes loups sont désormais sortis de leur tanière. Premiers pas, jeux, coups de dents, câlins et nourrissage que les visiteurs peuvent découvrir tous les jours de 10h à 18h en juin et de 10h à 19h en juillet et en août.

Le cap des 50 000 visiteurs franchi

Crée en 2001, le Parc appartient à la Communauté d'Agglomération du Grand Guéret. Il compte une centaine d'animaux dont près de cinquante loups qui vivent en semi-liberté. Début janvier 2017, le Parc a accueilli son 50 000e visiteur.