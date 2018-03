Stéphane Bern a dévoilé ce jeudi la liste des monuments qui pourront bénéficier du loto du patrimoine. Il y en a quatre en Béarn et un en Bigorre.

Stéphane Bern a donc dévoilé ce jeudi la liste des monuments qui pourront bénéficier du loto du patrimoine. Il y en a quatre en Béarn : le chemin de croix de Lestelle-Betharram, l'arsenal de Navarrenx, l'Hôtel de France et d'Angleterre à Salies de Béarn, et le château Saint-Pé, toujours à Salies. Un aussi en Bigorre : l'église Saint-Calixte à Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors.

250 monuments ont été sélectionnés, parmi 2000 propositions faites par les Français sur internet. Parmi les gagnants donc, le chemin de croix de Lestelle-Betharram. La congrégation s'était engagée à verser 20% des 600 000 euros nécessaires à la restauration des quatre premières stations du chemin de croix. Soit près de 120 000 euros. Une très grosse somme, que le père Laurent Bachau espère du coup pouvoir réduire, pour investir ailleurs.

"Nous sommes engagés sur plusieurs terrains, explique-t-il. Pour nous le calvaire ne représente qu'une partie de l'entretien que nous devons assurer. Si vous connaissez les lieux, Betharram est un lieu très difficile d'entretien, il y a la colline et le gave, c'est très humide. Donc ça demande beaucoup d'entretien, de grosses sommes à prévoir. Tant mieux si le calvaire peut nous réduire un peu cet engagement financier pour qu'on puisse le reporter sur le monastère ou sur la chapelle Saint-Michel".

À Navarrenx, les travaux de l'arsenal doivent démarrer en septembre, ils vont durer 6 mois. Il faut reprendre et consolider les piliers, qui supportent un bâtiment avec un rez-de-chaussée et deux étages, soit un poids de plus de 7000 tonnes. Le maire, Jean Baucou, a posé sa candidature il y a deux mois seulement : "je ne pensais pas avoir un résultat aussi rapide. Le budget hors taxe est de 280 000 euros, j'espère à minima récupérer dans les 30 000 euros, ce sera déjà bien".

Le loto "spécial patrimoine" sera tiré le 14 septembre. Les tickets seront à 15 euros. La fondation du patrimoine espère ainsi récolter 15 à 20 millions d'euros.

CARTE - Le "patrimoine en péril" de Nouvelle-Aquitaine

Naviguez dans la carte pour découvrir les sites sélectionnés pour le loto du patrimoine en Nouvelle-Aquitaine.