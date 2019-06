Quatre Savoyards vont jouer au Stade de France pour le Rockin'1000

Grésy-sur-Isère, France

Le Rockin'1000 c'est l’événement à ne pas rater pour tous les fans de rock 'n' roll. Samedi 29 juin, 1.000 musiciens venus du monde entier et de tous niveaux se retrouvent au Stade de France à Saint-Denis pour jouer ensemble 19 titres du genre, parmi lesquels "Highway To Hell" d'AC-DC, "Seven Nations Army" des White Stripes, ou encore "Suck My Kiss" des Red Hot Chili Peppers.

Avant ce concert qui va rassembler 50.000 spectateurs, les musiciens répètent chacun dans leur coin. Certains s'organisent pour répéter ensemble. C'est le cas de quatre Savoyards qui vivent à Albertville, Méribel et Grésy-sur-Isère. Il y a un mois, ils ne se connaissaient pas.

Un groupe très hétéroclite

Après son inscription au concert Rockin'1000, Bernard Ferrand (le bassiste) a regardé si d'autres Savoyards s'étaient inscrits à cet événement. "Grâce à l'application Rockin'1000, on peut voir qui s'est inscrit. Je leur ai envoyé un message, et ils m'ont tous répondu oui" explique Bernard Ferrand. Oui pour répéter ensemble.

Bernard Ferrand en pleine répétition avec sa basse © Radio France - Xavier Grumeau

Sian Harley Smith, une Irlandaise résidant à Méribel (Savoie) est la chanteuse du groupe. Et autant dire que la barrière de langue se fait parfois ressentir. Mais selon elle, "dès qu'on commence à jouer, ça n'a pas d'importance. La musique est la même pour tous".

Derrière son micro, Sia interprète dans un anglais impeccable le répertoire du concert © Radio France - Xavier Grumeau

L'autre guitariste du groupe c'est David Jond Necans. A 24 ans il est déjà allé au Stade de France pour voir des concerts mais il n'est jamais passé sur le devant de la scène. Il a hâte de jouer. " 1.000 personnes qui jouent le même morceau en même temps, c'est un truc de malade et ça va être un sacré boxon".

ACDC, Queen, Johnny Halliday ou encore Téléphone, David connaît déjà les morceaux à interpréter devant les 50.000 spectateur du Stade de France © Radio France - Xavier Grumeau

Et enfin, Arnaud Sterman le batteur. Pour lui répéter au sein d'un groupe est bien plus intéressant que seul. C'est pour ça qu'il a accepté la proposition de Bernard, pour partager un moment de musique avec d'autre personnes.