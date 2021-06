Quatre scènes musicales à Nîmes pour la Fête de la musique

Il y aura bien une Fête de la musique célébrée à Nîmes, le 21 juin prochain. Malgré la pandémie de coronavirus, la ville va mettre en place quatre places animées dans le respect du protocole sanitaire. Ces quatre scènes seront gratuites et installées à la Maison Carrée, sur l’Esplanade Charles de Gaulle et sur les places du Chapitre et Gabriel Peri. "Une programmation qui traduit la politique culturelle de la municipalité qui entend soutenir les pratiques amateurs et les musiciens professionnels locaux", indique la mairie dans son communiqué ce vendredi.

« La fête de la musique, désormais ancrée dans notre calendrier culturel, a, cette année, la saveur particulière d’un retour à la vie normale où nous conjuguons à nouveau convivialité et partage dans notre quotidien. " Jean-Paul Fournier, Maire de Nîmes (communiqué)

Pour faciliter la gestion de flux et éviter tous regroupements, les espaces spectateurs seront délimités et soumis au protocole sanitaire de distanciation sociale en vigueur dans les établissements recevant du public. Les concerts se dérouleront en configurations assises, en respectant les plafonds de jauge et les modalités de distanciation. Ils débuteront à 19h et se termineront à 22h.

SCÈNE DE LA MAISON CARRÉE

9h – 19h45 - Déborah Cadière - reprises Déborah Cadière est une artiste Nîmoise. Son répertoire se compose essentiellement de reprise de chansons appartenant au domaine de la variété internationale. Depuis quelque temps, elle travaille néanmoins ses propres compositions telles que « My Story » ou encore « Summer Drive » désormais disponibles sur les réseaux.

Lien d’écoute : https://soundcloud.app.goo.gl/uqsdP2xnviZzaKky9

20h – 20h45 – Mr Michel - Nouvelle Scène française, Pop Mr Michel c'est un optimiste désabusé qui prend le micro pour caresser notre oreille. Mr Michel c'est un homme (monsieur) décalé (Michel) qui se joue des codes de la modernité. Mr Michel c'est une chanson assurément élégante, joyeuse et mélancolique, tendre. Mr Michel c'est des textes en français, parfois parlé, parfois chanté, voir les deux. Mr Michel c'est léger et profond. Mr Michel c'est l'aventure amoureuse, du jeu de la séduction à la fragilité des âmes écorchées. Mr Michel c'est une voix grave chantée parlée enrobée de voix féminines aériennes. Mr Michel c'est remuant, dansant, parfois festif, poético-surréaliste, toujours sincère. Mr Michel c'est une bouteille d'amour à la mer, une profonde envie de parler aux cœurs.

Lien d’écoute : https://www.youtube.com/channel/UCjFWtwzdhM9-oNAJEnfUP8A

21h – 21h45 – Osemako (Afro beat) L’histoire du groupe OSEMAKO, conçu par Muyiwa, a débuté à Lagos avec l’enregistrement de plusieurs morceaux accompagnés par ses amis musiciens nigérians. En 2014, il concrétise son fil conducteur avec des amis musiciens français issus de différences influences (rock, blues, jazz, funk, afrobeat, classique) qui vont se lancer dans l’aventure avec lui et enrichir l’univers musical d’OSEMAKO de leurs talents et expériences. Le fil conducteur de la musique D’OSEMAKO est inscrite dans l’ADN de la musique africaine, entre groove de l’afrobeat, éléments du Highlife, anciens rythmes Yoruba et Juju Music provenant du Nigéria ou Jive ou Marabi venant d’Afrique du Sud.

Lien d’écoute : https://www.youtube.com/watch?v=IMLzq1Omt7Q

SCÈNE DE LA PLACE DE L’ESPLANADE CHARLES DE GAULLE

19h – 19h45 – Alex Lafont (Folk, chanson française, reprises) Ancien chanteur et guitariste de divers groupes nîmois (Ladykillers, Synapse, Alphanota et Lowstack), et après plusieurs scènes locales à son actif (Café Olive, Bar le 34, Restaurant le 5Paul, Fête de la Musique de Nîmes, Festival Saint Mamert N' Rock, Fête de la Musique d'Estézargues, Fête votive d'Estézargues), c'est désormais en solo que l'artiste Alex Lafont se produit.

Fort de ses expériences et avec une idée bien précise de ce que les gens aiment, il vous proposera à sa manière, ses interprétations de grands tubes folk/chansons françaises, d'hier et d'aujourd'hui.

Lien d’écoute : https://www.youtube.com/watch?v=wUADJWjNe9Q

20h – 20h45 – Soyouzz - Electro/Jazz SOYOUZZ, c’est un son de groupe puissant, chaleureux, hypnotique. Des basses profondes aux volutes cuivrées, du groove assassin à la transe planante : pas de doute, vous êtes sur le vol SOYOUZZ, en direction de la planète Kiff. Dans une esthétique retro futuriste singulière et colorée, vintage et contemporaine à la fois, flirtant allègrement avec l’électro, SOYOUZZ, c’est un collectif explosif dans l’esprit des grands combos des années 70’s à nos jours (Headhunters, Parliament, Snarky Puppy...).

Lien d’écoute : https://www.youtube.com/watch?v=xL7rY2p8Lo4&list=PLfbAUMY5iKdgtg7YUFUSLBns0f87F tWNO&index=3

21h – 21h45 – Mathis Haug & Benoit Nogaret - Blues, Folk Guitariste, chanteur, réalisateur, Mathis Haug est présent sur les scènes européennes depuis plus de 20 ans. Il a enregistré 5 albums solo pour les labels Dixiefrog et Nueva Onda ainsi qu’un disque à Memphis. Son dernier projet ? Revisiter avec Benoit Nogaret le répertoire de Doc Watson, un musicien méconnu originaire de la Caroline du Nord. Au confluent du Blues, du Folk, de la Country et du Rock’n’Roll, ces morceaux mettent en avant des thèmes tels que les murder ballads, le mal du pays, l’amour, l’alcool, les chansons de mineurs ou les hobo’s songs.

Lien d’écoute : https://www.youtube.com/watch?v=Ob066arwThs&list=PLVu15WsgydlBW6EGYvXMO1xpnZ ynL0fTU&index=3

SCÈNE DE LA PLACE GABRIEL PÉRI

19h – 19h45 – Les Unsdifférents - Reprises, chansons françaises Les UnsDifférents est un groupe Nîmois composé d'artistes porteurs d'handicaps et d'artistes valides qui composent et présentent leur propre répertoire musical. Faisant partis du Foyer Hubert Pascal, ce groupe est formé en 2013 sous l’égide d’un éducateur et musicien professionnel, avec qui ils partagent une passion commune : la musique et un dynamisme incommensurable. Les Unsdifférents avaient sorti en début d'année en clip en hommage aux personnels soignants, en pleine crise sanitaire

Les UnsDifférents en répétition à Nîmes © Radio France - Leïla Méchaouri

Lien d’écoute : https://www.youtube.com/channel/UC8lTB4SkTDItCTFbRen0vVQ

20h – 20h45 – Perles Noires (Reprises, Pop Rock) En 2016, sous l’impulsion du compositeur Michel Blanchard, se monte le groupe « Les Perles noires » pour proposer des compositions originales du genre Variétés Pop Rock. Très bien implantés localement, ils se font connaître dans de nombreux lieux du département. Cinq artistes (un batteur, une guitare solo, une guitare rythmique, une basse et un chanteur) pour faire bouger le public.

Lien d’écoute : https://www.youtube.com/channel/UC8lTB4SkTDItCTFbRen0vVQ

21h – 21h45 – Replay (Reprises, rock) Groupe de 5 artistes sur scène. L’aventure a débuté il y a plus de 10 ans, avec l’idée de revisiter avec énergie et modernisme des morceaux emblématiques des années 80 à 2000, des morceaux qui ont pour certains accompagnés l’enfance, l’adolescence, et certains moments importants de la vie… C’est ainsi que leur répertoire est bâti de grands standards de groupes connus tel que Muse, U2 et autres Red Hot Chili Peppers, le tout agrémenté de quelques compos originales !

Lien d’écoute : https://www.youtube.com/watch?v=EEOjhzSUJsc

PLACE DU CHAPITRE

19h30 - Via Domitia - Quintette de Cuivres Quand cinq cuivres nîmois et montpelliérains se rencontrent autour d'un répertoire éclectique, varié... Venez les écouter et voyager avec eux allègrement du baroque au jazz ! Avec Pierre Lefort au Trombone, Edouard Lillet et Nicolas Planchon à la Trompette, Cécile Bugner au Cor et Harumi Baba-Dath au Tuba.

21h - Paris Chorô De Paris à Saõ Paulo, le violon, le saxophone et l'accordéon nous font valser l'âme, sur les rythmes typiques de la percussion, tantôt jazz, tantôt brésilienne. Avec Jonathan Robert au Saxophone, Didier Roguet au Violon, Sébastien Mazoyer à l’Accordéon et Amélie Chambinaud à la Percussion