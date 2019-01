Que deviennent les sapins de Noël après les fêtes ?

Par Bastien Deceuninck, France Bleu Nord

Que faire de son sapin maintenant que Noël est passé ? De plus en plus de communes proposent aux habitants de les déposer dans des points de collecte pour les recycler. À Lille, ils serviront notamment à protéger les massifs de fleurs et des arbustes.