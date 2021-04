"Que du bonheur !" : les sportifs retrouvent les cours collectifs en plein air dans cette salle d'Amnéville

Abdos, fentes, squats... Pendant quarante-cinq minutes, Pascale et les autres participants enchaînent les exercices de renforcement musculaire sous les encouragements de leur coach, Mélanie. "Retrouvailles ou pas, je n'épargne jamais, plaisante l'entraîneuse. Ils n'ont rien fait pendant six mois alors pas de pitié !" Et pourtant ici, dans la cour extérieure de cette salle de sport amnévilloise, on en redemande. "C'est que du bonheur ! s'exclame Pascale, retraitée mosellane. C'est un bien-être absolu, indescriptible !"

Transpirer pour mieux se retrouver

Un avis partagé par Marielle, qui a le sourire jusqu'aux oreilles. "Je suis très contente, c'est la première fois que je reviens depuis octobre. C'était très long. C'est important que la vie reprenne." Pour être sûre de revenir les semaines suivantes, cette kinésithérapeute ne lésine pas sur le désinfectant. Elle astique minutieusement le matériel après emploi. "Si on veut que cela reste ouvert", souffle-t-elle.

Cela fait effectivement partie du protocole sanitaire, long de vingt pages. La salle de sport peut accueillir jusqu'à 20 personnes par cours en extérieur. Face à la demande, Alyson Masci, la gérante, envisage d'augmenter le nombre de cours. "Aujourd'hui, on est à quinze. On a rouvert les créneaux les mercredis pour les enfants. Et bien entendu, on va essayer de convenir à tout le monde. Dans ce contexte, cela fait du bien d'avoir une bouffée d'air et du positif dans nos vies." Des propos auxquels Pascale souscrit complètement après cette séance de défoulement collectif. "A la maison, ce n'est pas du tout pareil. Là, c'est plus poussé, l'effet groupe est stimulant." Quitte à ressentir les courbatures demain, mais cela ne lui fait pas peur. "Cela fait du bien, on sait qu'on a travaillé !"