Que faire à Nice pour les journées européennes de l'archéologie ?

Et si vous deveniez archéologue ? C'est (presque) possible, tout au long de ce week-end, à Nice. Ce sont les journées européennes de l'archéologie ! L'évènement existe depuis 2010 et revient chaque année. De nombreux ateliers vous sont proposés dans divers lieux de la ville. On fait le tour.

Les enfants ont testé les fouilles… ils ont découvert leur ancêtre © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Le village archéologique sur la Colline du Château

On enfile un short et des baskets pas trop neufs, une casquette, pour le soleil et on grimpe sur la Colline du Château. Dans de grandes tentes blanches, vous trouverez le village archéologique.

Les tentes du village archéologique sur la Colline du Château © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Plein d'ateliers vous sont proposés :

Déterrer et identifier des ossements

Identifier des crânes provenant de diverses périodes historiques

Découvrir ce que mangeaient nos ancêtres

Reconstituer des céramiques

Fabriquer des poteries (vous repartirez d'ailleurs avec votre œuvre)

Le village archéologique est ouvert entre 10h et 18h.

Musées et vestiges

Dans le reste de la ville, on peut aussi aller gratuitement au musée d'Archéologie de Nice - Cimiez, au musée de la préhistoire Terra Amata. Vous pourrez aussi visiter la crypte archéologique, découverte lors des fouilles de la ligne 1 du tramway. Les visites guidées partent toutes les 30 minutes depuis la place Garibaldi. Tout est accessible gratuitement ce weekend.