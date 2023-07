Que faire ce lundi 3 juillet sur la Côte d'Azur ?

- On va voir un film en avant-première en plein air à Beaulieu-sur-Mer

Lundi 3 juillet 2023 à Beaulieu-sur-Mer au théâtre de la Batterie dès 19h30

La projection de Cesaria Evora la diva aux pieds nus c'est à 21h15 et avant on peut profiter d'un petit apéro musical avec Panda Events qui organise les Nuits guitares qui ont lieu ce week-end à Beaulieu (aussi).

Apéro musical avec Dj Dimitri From Panisse et restauration légère avec Le raisin de vivre, c'est dès 19h30.

Le film projeté en plein air est **Cesària Évora la diva aux pieds nus. En avant-première donc, et projeté en version originale sous titrée en français.

Illustration - Le ciné en plein air avec le Cinéma de Beaulieu projette un film en avant-première

Cesária Évora, la diva aux pieds nus montre avec des images inédites qui racontent les luttes, les déboires et les succès de la première voix africaine jusqu'à son triomphe mondial. Sa voix l'a fait passer de la pauvreté à la célébrité, mais son seul rêve était d'être libre

Ce documentaire d'Ana Sofia Fonseca sur la légendaire chanteuse capverdienne Cesária Évora révèle – à l'aide de films d'archives, de photographies historiques, d'anciens enregistrements et de séquences de concerts- la femme complexe qui se cache derrière la voix riche et profondément résonnante qui l'a catapultée vers la gloire internationale à l'âge de 50 ans.

-On va vivre la dernière soirée du Peillon Jazz Festival

Lundi 3 juillet 2023 à partir de 20h45 à Peillon

On a adoré la nouvelle édition du Peillon Jazz Festival. Pour résumer, c'est la crème du jazz à 400 mètres d'altitude!

Ce soir c'est soirée de clôture avec 2 concerts prévus : à 20h45 puis à 22h15. Le Peillon Jazz Festival se joue à 20 minutes de Nice. Six navettes gratuites de huit places vous ramènent à bon port sous réservation. Une cinquantaine de bénévoles sont présents pour le bon fonctionnement des festivités.

Illustration - Le Peillon Jazz Festival se termine ce lundi soir

South Story à 20h45

South Story regroupe de grands artistes. André Ceccarelli (parrain du festival) aux drums, Sylvain Luc (qui a travaillé avec des stars de renom : Wynton Marsalis, Steve Gadd, Lokua Kanza, Michel Legrand, Elvin Jones...) à la guitare, Stéphane Belmondo (il a obtenu des dizaines de Victoires de la Musique) à la trompette et Thomas Bramerie (l'un des musiciens de jazz les plus sollicités du moment) à la contrebasse... Une fin de festival qui s'annonce extraordinaire.

Jean-Pierre Como à 22h15

Pour finir en beauté, Jean-Pierre Como , pianiste monte en scène avec Walter Ricci au chant, Remi Vignolo à la contrebasse et André Ceccarelli aux drums. Ensemble, ils jouent My Little Italy : une soirée tendre, solaire et festive, rappelant les origines et inspirations italiennes de Jean-Pierre Como.

- On découvre une star de l'Ukraine à Nice

Lundi 3 juillet 2023 à 20h30 au Théâtre de Verdure de Nice

Artem Pivovarov est un artiste ukrainien dont les chansons deviennent instantanément des tubes et occupent les premières places des charts. Son charisme fascinant et son énergie débordante y font beaucoup, c'est sûr.

Артем Пивоваров - Маніфест (Orchestra Live)

