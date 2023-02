Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (10, 11 et 12 février)

Vendredi 10 février

MANDELIEU-LA-NAPOULE - EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIES GRATUIT

ⓘ Publicité

Une sélection de 50 œuvres de 14 photographes de renom. Par exemple, les images iconiques de Marilyn Monroe prises lors de sa dernière séance de pose par Bert Stern en 1962, les portraits du fantasque Salvador Dali par Marc Lacroix ou la photo Jean-Michel Basquiat et Madonna aux artichauts prises par StephPHen Torton en 1982...

Où ça se passe ? Villa Logis d'Azur à Mandelieu-la-Napoule

Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 février entre 10 et 12h puis de 14h à 18h - Entrée gratuite

Plus d'infos

NICE - LE CARNAVAL DE NICE : 150ÈME ÉDITION

Avec d'abord, le Village du Carnaval 2023 sur la Promenade du Paillon. Gratuit et à destination de tous les publics, le Village permet aux Niçois de retrouver tous les jours des animations artistiques, des stands gourmands, des ateliers créatifs et des expositions.

Où ça se passe ? Sur la promenade du Paillon à Nice

Vendredi 10 février dès 11h (inauguration) / Emission Willy Rovelli à 12h / Emission Arno Visconti à 17h

Plus d'infos

MANDELIEU-LA-NAPOULE - GRAND BANQUET ET FEU D'ARTIFICE POUR LA FÊTE DU MIMOSA

C'est l'une des grandes fêtes de l'hiver sur la Côte d'Azur... L'avenue Henry Clews est piétonnisée dès 18h30 pour permettre l'installation d'un grand Banquet et un feu d’artifice est tiré depuis la plage du Château de La Napoule.

Où ça se passe ? Avenue Henry Clews à La Napoule

Vendredi 10 février à 18h30 (feu d'artifice à 20h30)

Plus d'infos

CANNES - UNE PIÈCE INTERACTIVE

Miran, variations autour d'une absence est une pièce interactive. Le collège est en ébullition car dans quelques minutes le Préfet inaugure une plaque commémorative. Miran doit lire un extrait de la Déclaration des Droits de l'Homme. Mais Miran, sans-papier, a disparu... Que faire ? C'est nous, public, à l'aide de boîtiers de vote qui allons décider de l'orientation à prendre... et donc de la suite du spectacle.

Où ça se passe ? Au théâtre de la Licorne à Cannes-la-Bocca

Vendredi 10 février à 19h30

Plus d'infos

NICE - AUTRE CHOSE, SPECTACLE DE DANSE

4 danseuses sur scène. Cette création se veut comme une exploration du paradoxe de l’autre : identique et différent. L’autre qui me ressemble et qui n’est pas moi. Une rencontre explorée à travers le corps en danse, le son en musique et la voix en parole.

Où ça se passe ? Espace Magnan à Nice

Vendredi 10 février à 20h

Plus d'infos

VALLAURIS GOLFE JUAN - JEUNE BALLET ROSELLA HIGHTOWER

Le Cannes Jeune Ballet Rosella Hightower regroupe les élèves de la dernière année de formation avant qu'ils ne passent le Diplôme National Supérieur Professionnel de danseur. Leur répertoire mélange les ballets issus du grand répertoire, des créations de jeunes chorégraphes et les reprises ou créations de chorégraphes plus célèbres.

Où ça se passe ? Le Minotaure à Vallauris-Golfe Juan

Vendredi 10 février à 20h30

Plus d'infos

Samedi 11 février

NICE - FACTEURS D'AMOUR : MESSAGERIE SENTIMENTALE THÉÂTRALISÉE

Vous aimez quelqu’un ? Vous voulez le déclarer avec fantaisie, enthousiasme, passion et.... originalité ? Les Facteurs d’Amour deviennent les messagers de votre déclaration où, quand et comme vous le souhaitez, le jour de la Saint-Valentin. Avant, venez les rencontrer pour organiser la livraison de votre message. Chant, musique, poésie, danse... des artistes livrent vos messages et ça nous plait bien.

Où ça se passe ? Marché de la Libération à Nice

Samedi 11 février de 11 à 13h

Plus d'infos

NICE - LA GRANDE PARADE DU 150ÈME ANNIVERSAIRE DU CARNAVAL DE NICE

Ce défilé propose une dramaturgie inédite ! Il est composé des acteurs du Carnaval : le roi, la reine et quelques chars carnavalesques et fleuris, des grosses têtes, les danseurs et musiciens… Grand invité de cette édition spéciale : le Carnaval de Rio se joindra aux festivités de ce premier week-end.

Cette cérémonie unique donne le coup d’envoi officiel du Carnaval de Nice.

Où ça se passe ? Place Massena à Nice

Samedi 11 février à 14h30

Plus d'infos

NICE - SENS DESSUS-DESSOUS, SPECTACLE DÉJANTÉ

Spectacle déjanté et rythmé autour de la variété française et du music-hall, dans un esprit cabaret.

Chants, danses et costumes s'entremêlent pour évoquer des artistes du patrimoine français : de Serge Lama à Jacques Brel, de Michel Legrand à Claude François, de Luis Mariano à Michel Sardou et Jean-Jacques Goldman...

Où ça se passe ? Théâtre Francis Gag à Nice

Samedi 11 février à 15h

Plus d'infos

CONTES - ZIZE DUPANIER "LA FAMILLE MAMMA MIA"

Zize la Marseillaise, totalement déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier son fils. Autoritaire, envahissante, véritable bulldozer dans un champ de tulipes, elle compte bien tout organiser pour faire de cette journée mémorable le « mariage du siècle ».

Où ça se passe ? Théâtre de l'Hélice à Contes

Samedi 11 février à 20h

Plus d'infos

CANNES - UN CASTING EN LIVE : QUI REMPORTERA SON CONTRAT?

Tout droit créé par La ligue d'improvisation Cannoise (LIC), cette forme de catch d’improvisation vous permettra de voir de l’impro qui frappe, de l’humour saignant, de l’action en clé de bras de la LIC sous l’œil impitoyable du producteur Éric. Deux duos de candidats s'affrontent à coup d’improvisations pour réussir le casting afin d’être élu pour le prochain spectacle ! Le meilleur gagnera son contrat !

Où ça se passe ? Théâtre l'Eclat de rêve à Cannes

Samedi 11 février à 20h

Plus d'infos

NICE - LE CORSO CARNAVALESQUE ILLUMINÉ

Les chars du Carnaval de Nice se parent de leurs plus belles lumières. Tout s’illumine, les animations visuelles sont décuplées, les troupes d’arts et de musique qui animent le parcours vous offrent un véritable spectacle de son et de lumière.

Où ça se passe ? Place Massena à Nice

Samedi 11 février à 20h30

Plus d'infos

NICE - L'ASILE, LE NOUVEAU SHOW D'IMPRO DES COUNTA BLABLA

Les Counta Blabla lancent un nouveau format de show d'impro. Quatre individus sont internés dans un asile. Chacun vous racontera son histoire et les raisons de son internement. Mais qui est réellement fou ?

Où ça se passe ? Au Théâtre le Baz'art à Nice

Samedi 11 février à 20h45

Plus d'infos

Dimanche 12 février

CANNES - UNE ŒUVRE, UNE HEURE

On vous révèle les secrets d'une œuvre, de son compositeur, en une heure avec l'Orchestre National de Cannes. Et cette fois, c'est l'amour sorcier (bien vu à l'approche de la Saint-Valentin). Le chef partage aussi avec vous l’interprétation qu’il fait de l’œuvre et la gestuelle qu’il adopte pour communiquer avec les musiciens. L’Orchestre vous interprète ensuite la pièce dans son intégralité, que vous appréciez d’une oreille affûtée.

Où ça se passe ? Auditorium des Arlucs à Cannes-la Bocca

Dimanche 12 février à 11h

Plus d'infos

MANDELIEU-LA-NAPOULE - GRAND CORSO FLEURI POUR LA FÊTE DU MIMOSA - GRATUIT

8 chars parés de près de 3 tonnes de mimosa et de fleurs déambulent, accompagnés de troupes de danseurs, acrobates, musiciens et engins d’époque. Le corso fleuri est complet en tribune, toutefois, les promenoirs gratuits qui longent le parcours des chars seront bien accessibles.

Où ça se passe ? Avenue Henry Clews à La Napoule

Dimanche 12 février à 14h30

Plus d'infos

MENTON - PREMIER CORSO DES FRUITS D'OR 2023

Inutile de vous dire que ces corsos là sont vitaminés. C'est la Fête du citron, c'est un événement unique au monde. En partenariat avec France Bleu Azur. Les confettis vont tapisser le ciel azur… Semeurs d’ambiance, fanfares et groupes folkloriques virevoltent, zigzaguent, dansent entre les magnifiques chars d’agrumes…

Où ça se passe ? Promenade du Soleil à Menton

Dimanche 12 février à 14h30

Plus d'infos

CANNES - TOUS EN CHOEUR POUR LES RESTOS DU COEUR

Spectacle de variétés présenté par En Harmonie, en faveur des Restos du Cœur, avec au programme de la musique, du chant, de la danse, de la magie. Entrée au spectacle en contrepartie de don en denrées alimentaires.

Où ça se passe ? Théâtre de la Licorne à Cannes-la-Bocca

Dimanche 12 février à 14h30

Plus d'infos

NICE - BATAILLE DE FLEURS

Des chars décorés de compositions florales forment un cortège élégant, où personnages aux costumes extraordinaires, musiques, senteurs et couleurs se mêlent pour le plaisir des yeux !

Chaque année, des comédiennes costumées lancent au public une pluie de fleurs.

Où ça se passe ? Place Massena à Nice

Dimanche 12 février à 15h

Plus d'infos

BEAULIEU-SUR-MER - CONCERT LYRIQUE OPÉRACTION

Les élèves d'Elisabeth Vidal (qui a déjà envoyé certains d'entre eux à l'émission Prodiges), grandes voix de demain, interpréteront les plus beaux airs de l'Opéra.

Où ça se passe ? Eglise Anglicane Saint-Michael à Beaulieu-sur-Mer

Dimanche 12 février à 18h30

Plus d'infos