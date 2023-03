Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (10, 11 et 12 mars)

VENDREDI 10 MARS

Neuroplanète, 2 jours de conférences sur les pouvoirs extraordinaires du cerveau à Nice

ⓘ Publicité

À lire aussi Comment suivre les conférences de Neuroplanète à Nice ?

Jusqu'au 2 avril 2023, le festival "Printemps des Arts" de Monte Carlo

À réécouter Top départ du Printemps des Arts + Spectacles solidaires dans les AnimaNice

Le spectacle "Moi actrice d'Almo" à l'espace Garibaldi de Nice à 20h30

Un spectacle de théâtre qui sort des sentiers battus, une ode à la vie rythmée par des chansons inoubliables, drôle, émouvant, déjanté, et si proche. Embarquez, le temps d'un spectacle, pour un voyage mouvementé en Espagne, l'Espagne du grand cinéaste espagnol de Pedro Almodóvar en compagnie de ses personnages féminins hauts en couleur, le tout, rythmé par les merveilleuses chansons de ses films.

Le spectacle "Hop" de Jacques Gamblin au théâtre de Grasse à 20 heure

Charlie Winston en concert au théâtre Anthéa d'Antibes à 20h30

SAMEDI 11 MARS

Neuroplanète, 2 jours de conférences sur les pouvoirs extraordinaires du cerveau à Nice

Visiter un bateau militaire sur le port de Nice

À lire aussi On vous dit pourquoi un bateau militaire fait escale au port de Nice ce samedi

Journée portes ouvertes chez les Compagnons du devoir à Cagnes-Sur-Mer

À réécouter Les Compagnons du devoir : une formation professionnelle et humaine solide

Concert solidaire au Centre AnimaNice Bon Voyage à 20 heure

« Sabbat », spectacle de danse contemporaine

Chorégraphie sur le thème de la place de la femme dans la société, à travers les époques.

Le principe : chacun pourra participer aux activités en échange de 4 produits alimentaires au profit de la Banque alimentaire des Alpes-Maritimes.

Concert d'une star de la télé au conservatoire de Nice à 20 heure

Ce samedi 11 mars 2023 l'ancienne présentatrice du 12.45 de la chaîne M6 se produit pour la première fois sur une scène (hors Île-de-France) pour se lancer pleinement dans son rêve de toujours : chanter ! Pour Kareen Guiock Thuram, samedi soir est un soir de concert, au conservatoire de Nice pour une Nice Jazz Festival Session pour célébrer Nina Simone. À ce propos, c'est un album "Nina" que sortira la chanteuse le 5 mai prochain , avec les plus grandes chansons de la High Priestess of Soul , Nina Simone, alors même qu'elle aurait 90 ans en 2023.

Le salon de la BD de Saint-Raphaël Samedi 11 et dimanche 12 mars

Des rencontres et dédicaces avec 18 auteurs internationaux de BD seront au rendez-vous du 5ème Festival de la BD et de la Jeunesse, sans oublier les animations et ateliers pour les enfants? les rencontres avec les mascottes de vos héros préférés et la nouveauté 2023 : le défilé Cosplay !

Entrée gratuite.

DIMANCHE 12 MARS

Le Salon du Bien-être, Bio & Thérapies de Mandelieu (vendredi, samedi et dimanche)

Le village du Paris-Nice sur le Quai des États-Unis de Nice (samedi 8h 18h et dimanche 9h30 17h)

Plusieurs stands permettront de se familiariser avec le monde du cyclisme. Il y aura notamment des ateliers sur le Tour de France alors que la ville de Nice se prépare à franchir une nouvelle étape dans la belle histoire qui la lie au Tour de France puisqu’en 2024 le Tour de France s’achèvera loin de la région parisienne pour la première fois de son histoire, avec une 20ème étape au départ de Nice, puis une 21ème et dernière étape sous la forme d’un contre-la-montre historique au départ de Monaco pour un finish à Nice le 21 juillet 2024.

Pendant trois jours, les Niçoises et les Niçois pourront venir partager leur amour pour la petite reine, encourager les participants mais aussi vivre pleinement le sport puisque les matchs du Tournoi des Six Nations y seront diffusés samedi et dimanche.

Le Carnaval de Levens

Un grand Corso ravira toute la famille, suivi d'un goûter pour les enfants ! C'est gratuit

Carnaval de Saint-Jean-Cap-Ferrat

Une grande parade et des animations gratuites sur le thème de l'Eau et de la Nature

Le Musée de la photographie Charles Nègre de Nice propose une nouvelle exposition "Lionel Kazan, un air du temps"

Lionel Kazan (1930-2016) est un photographe de mode monégasque d’origine russe. Il a vécu et travaillé entre Paris et New York. Fixant l’air du temps, Lionel Kazan participe à « La Civilisation de l’image ». Son travail est remarquable pour ses images publiées essentiellement dans les années 1950 et 1960 dans des magazines de mode français (Elle, Nouveau Femina, Marie Claire ) et américains ( Vogue, Glamour , Harper’s Bazaar entre autres).