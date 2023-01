Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (13, 14 et 15 janvier)

Les sorties vendredi 13 janvier

Jonathan Gensburger joue Scapin dans les Fourberies de Scapin, version TNN © Radio France - Arno Visconti

LES FOURBERIES DE SCAPIN VERSION TNN À LA CUISINE DE NICE

Les fourberies de Scapin – dont on connaît tous (au moins) le titre - c'est un peu "manipuler pour les Nuls". La pièce culte de Molière a été reprise par la troupe du Théâtre national de Nice dans une mise en scène signée Muriel Mayette-Holtz (la directrice du TNN). Une mise en scène très moderne.

Salle La Cuisine à Nice, vendredi 13 janvier à 20h30 (dernière représentation), plus d'infos .

LES FOURBERIES DE SCAPIN VERSION COMEDIA DELL'ARTE AU THÉÂTRE DE LA CITÉ DE NICE

Décidément, ça sent le Scapin à Nice en ce moment : version moderne c'est avec le TNN, version comedia dell'arte (plus traditionnelle) c'est avec le Théâtre du Kronopte (une autre version est - aussi - proposée samedi au Théâtre l'Alphabet ( !)). Dans cette version, c'est masques sur scène, costumes, couleurs chatoyantes et c'est jubilatoire.

Théâtre de la Cité à Nice, vendredi 13 janvier à 20h30, plus d'infos .

LE NOUVEAU ONE-MAN SHOW DE BERNARD AZIMUTH À ANTIBES

Bien des choses à Jacqueline : Bernard Azimuth vient présenter son nouveau spectacle au Théâtre Le Tribunal (c'est lui qui a donné le premier spectacle dans ce lieu où on se marre à Antibes). C'est fun : on s'amuse de départ en vacances, tempête dans la salle de bain, peur dans les bois, colères, mais aussi de joyeux anniversaires en famille, reportage sportif, conciliabule divin, poésie scandinave, descente à la cave, brimades et punition...

Théâtre Le Tribunal à Antibes, vendredi 13 janvier à 20h30 (et samedi 14 janvier à 20h30), plus d'infos .

FALLAIT PAS LE DIRE AVEC ÉVELYNE BOUIX ET PIERRE ARDITI À ANTIBES

Salomé Lelouch a écrit pour sa mère Évelyne Bouix et son beau-père Pierre Arditi une comédie irrésistible. Elle dit tout haut ce qu'on pense tout bas, lui demande à ce qu'elle stoppe le truc ! Le couple se dispute avec une tonitruante mauvaise foi, et c'est fendard.

Anthéa à Antibes, vendredi 13 janvier à 20h30 (et samedi 14 janvier à 20h30), plus d'infos .

LA PIÈCE VENDREDI 13 À ROQUEFORT-LES-PINS

Quand on apprend au cours de la même soirée que son meilleur ami s’est crashé en avion et qu’on a soi-même gagné au loto, comment cacher sa joie devant la veuve potentielle ?

Pôle image de Roquefort-les-Pins, vendredi 13 janvier à 21h, plus d'infos .

DEVINEZ L'ÂGE D'ÉLODIE ARNOULD À NICE

Mais quel âge a cette jeune fille à la peau mate et aux cheveux ondulés ? Il faut venir voir Élodie Arnould pour le savoir. Ne vous fiez pas aux apparences. Sous son air d’adolescente tout juste sortie de la puberté, et de son mètre cinquante-deux (pour 43 kilos), elle a tout d'une grande humoriste.

La Nouvelle Comédie de Nice, vendredi 13 janvier à 21h (et samedi 14 janvier à 21h), plus d'infos .

Les sorties samedi 14 janvier

Illustration - A Isola 2000, on prend soin de soi ce week-end - Isola 2000

LE PREMIER FESTIVAL BIEN-ÊTRE À ISOLA 2000 - GRATUIT

La station accueille son premier festival bien-être. Les fondus de glisse comme ceux qui ne skient pas vont se faire plaiz'. 2 journées entièrement dédiées aux pratiques du bien-être, en intérieur et en extérieur : Yoga, qi Gong, yoga de la voix, yoga Tibétain, sophrologie,… Conférences, spectacle et marché de produits bien-être sont annoncés.

Isola 2000, samedi 14 janvier (et aussi dimanche 15 janvier), plus d'infos .

MARINA TRENCH CET ÉTÉ AUX PLAGES ÉLECTRO, AVANT-GOÛT SAMEDI À CANNES

Les Plages Electroniques Festival présentent Marina Trench pour un before officiel à Gare Croisette ! Est-il possible de parler de la scène house actuelle sans mentionner la productrice et DJ Française Marina Trench ? La réponse est non. Donc venez confirmer le bon choix du festival de l'inviter cet été, et voyez comment elle arrive à faire entrer n'importe quel dancefloor en ébullition.

Gare Croisette à Cannes, samedi 14 janvier à 20h, plus d'infos .

GAD ELMALEH À MENTON

Son nouveau spectacle D'ailleurs mêle stand-up, humour, personnages… Gad Elmaleh se livre beaucoup cette fois. Il parle de son enfance, de société, de religion, d’éducation, de show-business aussi, et de Gotha (il a eu un enfant avec Charlotte Casiraghi, membre de la famille princière de Monaco). C’est drôle, grinçant et émouvant.

Théâtre Francis Palmero à Menton, samedi 14 janvier à 20h, plus d'infos .

UN SPECTACLE INTERACTIF À SAINT-VALLIER DE THIEY

Tu connais est un spectacle interactif. Une radio émet pour la première fois à Saint-Vallier mais le directeur d’antenne n’a pas réglé les droits pour passer de la musique. Il veut absolument émettre malgré les impayés. Comment jouer des textes sans musique, le public va-t-il reconnaître les chansons ?

Espace de Saint-Vallier de Thiey, samedi 14 janvier à 20h30, plus d'infos.

UN PLATEAU HUMOUR 100 % FÉMININ À NICE

4 femmes humoristes pour une soirée unique... en son genre puisque ce sont uniquement des femmes qui auront le micro. Avec Rosa Burzstein, Mahaut, Clemy Deluxe, Audrey Baldassare (la locale de l'étape).

Théâtre de la Cité à Nice, samedi 14 janvier à 20h30, plus d'infos .

MOTEL A CANNES

Une comédie, qui aborde avec humour des sujets actuels tels que la place de la femme dans la société, la fécondation in vitro, le choix existentiel en "être et avoir" et les jeux de la séduction... Sur scène, deux personnages qui ne se voient pas mais s'entendent à travers la cloison qui sépare leurs chambres dans un motel au Nouveau Mexique sur la route 66. Elle est ponctuée de chansons de Johnny Hallyday auquel un hommage est rendu.

Salle Le Raimu à Cannes, samedi 14 janvier à 20h30, plus d'infos .

LES FOURBERIES DE SCAPIN AU THÉÂTRE L'ALPHABET À NICE

Troisième version présentée ce week-end à Nice, ce Fourberies de Scapin reprend évidemment le texte de Molière, la mise en scène est traditionnelle, l'écrin du théâtre l'Alphabet permet une grande proximité avec les comédiens, qui le jouent depuis une dizaine d'années là bas.

Théâtre l'Alphabet à Nice, samedi 14 janvier à 21h, plus d'infos .

Les sorties dimanche 15 janvier

Nadj et Manon Ugo dans une pièce drôle (et utile) - La Comédie de Nice

LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON, LES HOMMES N'ONT JAMAIS TORT (C'EST VRAI) À NICE

La promesse en allant voir cette comédie : si vous êtes en couple, vous allez le rester et si vous êtes célib, ça ne va pas durer. Vivre à deux revient à traverser un champ de mines. Alors ça tombe bien, Lucas et Julie vous montrent sans filtre et sans tabous comment éviter tous les pièges.

La Comédie de Nice, dimanche 15 janvier à 16h, plus d'infos .

LE DÎNER DE CONS À NICE

Cela fait quatre ans que le Théâtre des Oiseaux (le théâtre de Mado la Niçoise) joue régulièrement le Dîner de cons, et ça fonctionne toujours. Tellement la pièce culte de Jacques Veber est intemporelle, et fait sourire. Un face à face féroce, émouvant et drôle !

Théâtre des Oiseaux à Nice, dimanche 15 janvier à 17h, plus d'infos .

UN MATCH D'IMPROVISATION À CANNES

Le Wikiligues est un format de spectacle d'improvisation associant une sélection de sept ligues d'improvisation de la Côte d'Azur. Un dimanche par mois, les équipes se rencontrent. Cette fois, les comédiens de La Flip de Montauroux vont rencontrer l'équipe L'Art Scènes de Mougins. Le match sera arbitré par La ligue d'improvisation Cannoise (LIC)

Théâtre l'Éclat de rêves à Cannes, dimanche 15 janvier à 17h45, plus d'infos .