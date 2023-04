Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (14, 15 et 16 avril)

Vendredi 14 avril

- À FALICON, LA FÊTE DE L'OEILLET TOUT CE WEEK-END - GRATUIT

La Fête de l’œillet à Falicon, c’est l’événement incontournable du printemps. Un week-end haut en couleur influencé cette année par le travail de l’artiste Mexicaine Frida Kahlo à qui cette édition rend hommage.

Expositions florales dans tout le village, spectacles gratuits, jeux et animations pour les enfants, concours d’art floral, vente d’œillets et de produits locaux, soirée Mexicaine, food-trucks et nouvelle édition du Festival Crossover version Spring avec DJ set de Dimitri from Panisse, Luc Ramirez trio et Pacheco Terror, le dimanche, de 11h à 18h.

Fête de l'Oeillet à Falicon

10h-18h de vendredi à dimanche

- À NICE LA MOUCHE, REMAKE D'UN FILM DE SCIENCE-FICTION

Après avoir émerveillé le public avec Le Voyage de Gulliver en 2022, le duo Valérie Lesort et Christian Hecq nous raconte une histoire fantastique, mélange entre une chronique familiale déjantée et hilarante et un remake de film de science-fiction.

La Mouche

20h à La Cuisine à Nice (représentation aussi samedi à 15h)

- À NICE, GUILLAUME BATS TORDU ET TORDANT

Guillaume Bats © Radio France - Guillaume Bats

N'oubliez pas de lui souhaiter un bon anniversaire vendredi, il a 36 ans.

Découvert sur France 2, cet humoriste atteint de la maladie des os de verre, inséparable de Jérémy Ferrari a su conquérir le public avec un humour acide et percutant. Avec son physique cabossé et tordu, sa force de caractère et sa détermination il a choisi d'en rire et de nous faire rire. Mieux, il nous emmène dans son univers où les travers ne sont pas que physiques.

Guillaume Bats Inch'Allah

A 20h30 au Théâtre de la Cité de Nice (représentation aussi samedi à 20h30)

- A VALBONNE, LE NOUVEAU ONE-MAN-SHOW DE CLÉMENT BRUN

A trop avoir de personnages et de voix dans sa tête, il va finir par exploser ! Dans ce nouveau spectacle Explose , Clément Brun se livre avec ardeur et sans retenue dans une énergie qui lui est propre, explosive et toujours maitrisée. Tel un caméléon, il passe de son oncle Bernard, à une employée de Pôle emploi en passant par une tirade de Cyrano. Venez découvrir ces personnages délirants et exubérants.

Clément Brun Explose

A 21h au Petit théâtre de Valbonne

Samedi 15 avril

- A CANNES, RENCONTRES ET DÉDICACES AVEC DES COMÉDIENS DES MYSTÈRES DE L'AMOUR, ICI TOUT COMMENCE ET DEMAIN NOUS APPARTIENT - GRATUIT

Les Mystères de l'amour - JLA Prod

CanneSeries se poursuit. Le matin, Les Mystères de l'amour. Véritables chouchous du pink carpet, l’équipe revient et ce sera l’occasion de célébrer les 30 ans d’Hélène et les garçons, premier volet de la franchise ! Hélène Rollès, accompagnée de Patrick Puydebat, Laure Guibert et Tom Schacht viennent pour la projection d’un épisode inédit et une rencontre avec le public.

L'après-midi, Ici Tout Commence et Demain nous appartient vont à notre rencontre avec plusieurs acteurs qui sont présents pour une séance de dédicaces.

Les Mystères de l'amour à 11h Espace Miramar

Ici tout commence à 13h Palais des Festivals

Demain nous appartient à 14h Palais des Festivals

- À NICE : LA SOIRÉE 30/30 DU TCHOU'P COMEDY CLUB AU STOCKFISH - AVEC FRANCE BLEU AZUR

Le T'choup Comedy Club vous propose son premier 30/30 avec Amy London et Wahib. Chacun des artistes a 30 minutes pour vous faire exploser de rire avec leur propre univers. Amy , la prof désabusée et jeune Marseillaise , vous racontera ses aventures professionnelles et personnelles (qu'elle a déjà raconté lors de premières parties de Manu Payet en janvier dernier), tandis que Wahib, le jeune humoriste de 23 ans vous fera découvrir son quotidien avec une énergie déconcertante .

Soirée 30/30 du Tchou'p Comedy Club

A 20h au Stockfish de Nice

- À CONTES : NICOLETTA POUR TOUS

Qui n’a jamais chantonné ou entonné l’air de Mamy blue , La musique ou encore Il est mort le soleil ? Depuis les années 60, Nicoletta est une figure de la chanson française. Reprise par les jeunes chanteurs de la variété, comme avec Marina Kaye qui chante une chanson en duo dans son dernier album Amour et Piano.

Nicoletta Amour et Piano

A 20h au Théâtre de l'Hélice de Contes

- À NICE : TOUJOURS COLLÈGUES MALGRÉ LA CATASTROPHE

Une catastrophe a eu lieu, dans le genre tremblement de terre. Tout s’est effondré, sauf un bureau, au septième étage d’une tour. Dans celui-ci, un cadre et sa secrétaire persistent à entretenir une relation de travail bien huilée, nourrie de petits jeux mesquins de pouvoir, d'asservissement et de domination, qui génèrent des situations absurdes, tendues et loufoques. Une comédie désespérée, simple, concrète... et récompensée lors du Festival de Créations de la Fête des Théâtres 2022 !

La Pédagogie de l'échec

A 20h30 au Théâtre Francis Gag de Nice

Dimanche 16 avril

- À NICE, LE SPECTACLE CAPTIVANT DE MESSMER

Messmer

Messmer, le grand gourou de l'hypnose et du magnétisme, revient en grande pompe avec son nouveau spectacle Hypersensoriel. Des expériences surprenantes, des aventures inattendues sont annoncées. Messmer se lance dans une exploration du subconscient et des pouvoirs insoupçonnés de nos cinq sens (et peut-être même d'un sixième ?). Un show interactif et euphorique, qui combine technologie et réalité virtuelle.

Messmer Hypersensoriel

A 16h au Palais Nikaïa de Nice

- A GRASSE, HAROUN HUMOUR NOIR / PINCE-SANS-RIRE

C'est l'une des dernières dates de sa tournée. L'humoriste Haroun présente Seuls où chaque phrase fait mouche et donne une claque à l'actu dans ce qu'elle a plus absurde. Fin et drôle, Haroun parle de l'humour comme d'une "arme réflexion massive".

Haroun Seuls

20h au Théâtre de Grasse

