Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (17, 18 et 19 février)

Ce week-end, on fête Carnaval à Nice et le Citron de Menton mais pas que...

Vendredi 17 février

Illustration - Lou Queernaval existe depuis 2015 - Lou Queernaval

Nice, le retour de Lou Queernaval (et c'est gratuit!)

Premier carnaval gay de France, Lou Queernaval est un événement populaire ouvert à tous. Dans un même show, vous allez apprécier les plus talentueuses batucadas niçoises, les drag queens les plus éblouissantes et autant d’artistes porteurs d’un grand message universel de partage et de bienveillance. Deux marraines sont déjà connues et ouvriront la parade : la chanteuse Anggun et la danseuse Denitsa Ikonomova ( Danse avec les Stars ).

Où ça se passe ? Sur la Place Massena à Nice

Vendredi 17 février à 20h (il faut réserver obligatoirement sa venue, même si c'est gratuit)

Et sinon...

NICE - C'EST DÉCIDÉ JE DEVIENS UNE CONNASSE

Dolorès est coincée, distinguée et timide mais aujourd’hui c’est décidé elle veut devenir une connasse !

Elle compte bien entendu sur Alex, un ami bourreau des cœurs, pour l’aider à devenir une parfaite femme imbuvable afin d’attirer l’attention de ces messieurs.

Où ça se passe ? A la Nouvelle Comédie de Nice

Vendredi 17 février à 19h30 (et aussi samedi 18 à 19h30)

NICE - JE LÂCHE PRISE POUR DE BON

Pas facile de changer ses habitudes même en connaissant tous les outils de développement personnel, Vous vous reconnaissez dans ce portrait ? Alors venez rire de ça, prenez une grande respiration et restez confiant en la vie. Vanessa Baudoin va vous parler de sa propre expérience.

Où ça se passe ? Au Théâtre de l'Eau Vive à Nice

Vendredi 17 février à 21h

Samedi 18 février

Patrick Chesnais © Radio France - Franck Castel

AURON - RENCONTRE-LECTURE AVEC PATRICK CHESNAIS - GRATUIT

Patrick Chesnais vient participer à une rencontre-lecture . L'entretien est ponctué de lectures de son dernier livre, publié aux Éditions de l'Archipel. Dans celui-ci, Patrick Chesnais déploie avec verve et humour toutes les variations de l’art de s’excuser . Ou pas. Un délice de sagesse, d’irrévérence et de drôlerie.

Où ça se passe ? Au cinéma Le Riounet à Auron

Samedi 18 février à 18h (des navettes gratuites sont mises en place depuis Saint-Étienne de Tinée vers la station)

Et sinon...

VENCE - L'INVITATION, UNE COMÉDIE DÉLIRANTE

Vous allez vous amuser à suivre cette histoire d'amitié et de couple. Un avocat renommé veut conserver à tout prix sa situation sociale (femme, confort et habitudes compris). Pour cela, il s'invente un ami imaginaire, son alibi pour des soirées qu'il passe avec sa maîtresse. Seulement, quand sa femme insiste pour connaitre ce si cher ami, il se voit obligé de trouver cet ami dans un bar... Les actions s’enchaînent, la tension monte, et les gags se multiplient alors.

Où ça se passe ? A la salle des Meules de Vence

Samedi 18 février à 16h (et aussi à 19h)

NICE - KIDDY SMILE EN CONCERT POUR RELANCER LE STOCKFISH

Pour la réouverture de sa saison, la salle Le Stockfish accueille le concert du DJ, producteur, styliste, juré de Drag Race France et icône queer du vogging, Kiddy Smile. La recette de la buvette du concert sera reversée par la Ville de Nice au Centre LGBTQIA+ Côte d’Azur.

Où ça se passe ? Salle du Stockfish à Nice - Est

Samedi 18 février à 19h

CONTES - CENDRILLON PAR LE GRAND BALLET DE KIEV

On est, là, dans la pure tradition du ballet classique et dans l'univers merveilleux de ce conte de fées qui a bercé notre enfance. L'histoire, vous la connaissez déjà : Cendrillon, malmenée par le méprisable trio composé de sa belle-mère et ses demi-sœurs. Très vite la fée-marraine, consent à Cendrillon d’assister au grand bal du printemps vêtue de ses plus beaux atours...

Où ça se passe ? Au théâtre de l'Hélice à Contes

Samedi 18 février à 20h

CANNES - STEPHAN EICHER EN CONCERT

Il souffle ! Et l’on respire enfin. Certes, durant la crise sanitaire il n’est pas resté inactif et nous a gratifié de quelques remarquables concerts en confinement , témoignages d’une créativité toujours vivace, tout en façonnant Ode son nouvel album qu'il vient interpréter à Cannes.

Où ça se passe ? Au Palais des Festivals de Cannes

Samedi 18 février à 20h30

VILLEFRANCHE-SUR-MER - ITA L., NÉE GOLDFELD : IL LUI RESTE UNE HEURE...

Paris, décembre 1942. La police quitte à l'instant l'appartement d'Ita L., née Goldfeld. On lui laisse une heure pour se préparer avant de les suivre. Une heure entre la vie et la mort. Mais cela, Ita ne le sait pas. Alors pendant une heure, elle se souvient. Odessa, son mariage, les pogroms, sa fuite, son arrivée en France, ses enfants, la première guerre mondiale qui tuera son mari... Une heure de doute, de peur, d'espoir. Une heure de vie. De ce qu'il en reste encore.

Où ça se passe ? A l'auditorium de la Citadelle à Villefranche-sur-mer

Samedi 18 février à 20h30

NICE - DU THÉÂTRE SCIENCE-FICTION (ET DRÔLE)

Transit est la nouvelle pièce de théâtre écrite par Pénélope. Elle est dedans un robot... mais qui n'a pas toutes ses mises à jour... à jour. Évidemment, c'est de l'humour mais il y a, et c'est rare, un côté science-fiction à l'histoire. On embarque dans un vol en direction de Dubaï : il aura 2h45 de retard, ou d'avance... Est-ce que les passagers arriveront vraiment à bon port ? Et dans quel état ?

Où ça se passe ? Au Théâtre de l'Eau Vive à Nice

Samedi 18 février à 21h (et aussi dimanche 19 à 17h)

CANNES - LOTO GÉANT POUR LES ENFANTS MALADES

Loto géant, organisé par l’association Adrien, en faveur des enfants malades de toutes pathologies de la région PACA. Avec de nombreux lots à gagner dont 1 ordinateur, des nuitées, 1 télévision, 1 micro-ondes... Attention, réservation obligatoire (06 64 99 19 98). Votre soutien est indispensable, notamment pour mener à bien le projet de centre de vacances à Pégomas qui permettra aux enfants malades et à leurs parents de ressouder les liens familiaux. Il manque , aujourd'hui, 20.000€.

Où ça se passe ? Au Palais des Festivals de Cannes

Samedi 18 février à 21h (ouverture des portes dès 20h)

Dimanche 19 février

Illustration - La fête du citron en partenariat avec France Bleu Azur

MENTON - CORSO DES FRUITS D'OR

Vous allez profiter d’un événement unique au monde… Les confettis tapissent le ciel azur… Semeurs d’ambiance, fanfares et groupes folkloriques virevoltent, zigzaguent, dansent entre les magnifiques chars d’agrumes.

Où ça se passe ? Promenade du Soleil à Menton

Dimanche 19 février à 14h30

CANNES- LA MESSE ÉDITH

Un jour, en octobre 1963, à Grasse, près de chez nous, elle nous a quitté et nous a laissé trois messages : l’amour, la foi et le pardon. L’artiste Grace Beauly (voix) et la musicienne Nadine Bentivoglio (accordéon) offrent un spectacle-hommage à Édith Piaf, riche d’émotion.

Où ça se passe ? A l'Église du Prado à Cannes

Dimanche 19 février à 15h

