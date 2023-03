Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (17, 18 et 19 mars)

Illustration - Comme ce toutou, on adore ce week-end qui s'annonce et qui nous emmène au Printemps

Vendredi 17 mars

La semaine du cerveau empiète sur le week-end avec plusieurs rendez-vous organisés sur la Côte d'Azur.

Comme la conférence Cas de conscience liés aux interactions avec les robots donnée par la Docteure Laurence Vanin à la Salle Miramar de Cannes à 14h30. C'est gratuit.

Voici le pitch de son intervention (et ça a l'air passionnant) : à l’heure de l’homme connecté, en quête d’espaces virtuels sur lesquels projeter de nouveaux désirs, il s’agit de poser les infrastructures qui pourront répondre à des besoins inédits.

A 19h30 au Ciné Pathé Gare du Sud à Nice , on projette le film Her en version originale sous-titrée en français dans lequel on se retrouve dans un futur proche. On y suit Theodore qui fait l'acquisition d'un programme informatique qui s'adapte à lui. Il fait ainsi la connaissance de Samantha, une voix féminine, intelligente, intuitive, drôle. Peu à peu, les deux tombent amoureux. Après la projection, une discussion/débat va avoir lieu entre un chercheur spécialiste de l'intelligence artificielle, le Docteur Alexandre Muzy de l'Université Côte d'Azur / CNRS, des étudiants de l'Institut Neuromod et le public.

Le 17 mars, c'est la Saint-Patrick. Saint-Patron de l'Irlande (et de la binouse - à consommer avec modération évidemment). Au Village de Mougins, on fait la fête à Patrick (que l'on attend) de 18h à minuit. Avec un pub à ciel ouvert et des concerts de musique traditionnelle irlandaise et rock (Trioskell de 18h30 à 20h30), Champollion (du rock, des textes majoritairement Français, le groupe joue de 21h à 22) et Riff Tonic. De la restauration est prévue sur place (des Patriotes) où se passe la fête.

Comment raconter une vie brisée avec élégance, gravité, le tout relevé d’un soupçon d'ironie ? Monique nous raconte tout cela : son enfance chaotique, une adolescence marquée sous le sceau d’une propension naturelle à la rêverie, une vie d’artiste singulière. Elle nous dit surtout comment elle en est arrivée à devenir chanteuse alors qu’elle se rêvait musicienne. Monique c'est Barbara. L'insoumise. Il était une fois un piano noir est joué ce soir à Cannes, à l'Espace Mirmont à 20h30.

Un changement de vie involontaire : c'est ce que raconte Jean-Michel Rallet dans un spectacle, drôle, qui va nous faire réfléchir à 20h30 vendredi et samedi soir au Théâtre Le Tribunal à Antibes . A 50 ans, lui qui brassait des millions, raconte maintenant son histoire. Au travers de son personnage Mimi le Puissant, il aborde de manière drôle des thèmes comme le dérèglement climatique, les excès de la finance, le pouvoir, l’injustice sociale, le déterminisme social, la reconversion, l’argent… Précision : Jean-Michel est atteint du mal aigu des jeux de mots.

A Antibes, toujours, à 20h30 vendredi et samedi soir à Anthéa c'est une pièce avec Sara Giraudeau (l'actrice du Bureau des Légendes) qui est proposée. Le Syndrome de l'Oiseau s'inspire de la terrible histoire de Natascha Kampusch et raconte la dernière heure d'une séquestration de plusieurs années, dans une ambiance de thriller psychologique où la folie, la mort et l'espoir changent de camp en permanence.

A Saint-Jean-Cap-Ferrat, à 21h, on reçoit Tom Villa à la salle Charlie Chaplin pour son spectacle Les Nommés sont... parodie d’une cérémonie de remise de récompense.

De l’écologie aux médias, des réseaux sociaux au racisme, des gilets jaunes aux mariages à thèmes, de la chirurgie esthétique aux religions, Tom nous raconte la société avec humour en ne se moquant que d’une seule personne avant tout : lui-même !

Et à Nice, on joue pour la dernière fois du mois de mars au Théâtre l'Alphabet la comédie culte signée Muriel Robin et Pierre Palmade. Ils se sont tant aimés à 21h aussi.

A Monaco, la pièce Après coup est présentée gratuitement au Théâtre des Muses à 20h30 (représentations aussi samedi et dimanche) : Quatre amies se retrouvent. On sent comme une tension, un malaise. Un truc qui ne va pas. L'une des copines semble même invisible. Normal, elle est morte. La copine est décédée sous les coups de son conjoint. Les quatre filles, pourtant, liées depuis leur adolescence, n’ont rien vu venir. La poussière longtemps cachée sous le tapis refait surface….

Samedi 18 mars

C'est la journée internationale des Forêts le 21 mars, mais dès samedi 18 mars et toute la semaine, on célèbre la forêt avec de nombreux événements partout dans les Alpes-Maritimes. Le thème cette année ? La forêt et la santé. Les forêts en effet produisent de la nourriture, sont sources de remèdes, luttent contre la transmission des maladies et nous offrent aussi des espaces de loisirs qui favorisent un mode de vie sain.

Dans les Alpes-Maritimes, on a trouvé trois animations pour ce week-end :

- à Roquebrune-Cap-Martin, une balade commentée en direction de la Cime du Mont-Gros et des animations autour de la thématique de la forêt et de la (bonne) santé sont organisées tout au long de la journée.

- à Valbonne, une sophrologue (qui s'appelle Laurie Duchêne, ça ne s'invente pas) propose de la Sophro Forêt. 2h de sophrologie au cœur des arbres, le long de la Brague. Réservation obligatoire.

- à Saint-Étienne de Tinée, une visite guidée de la forêt domaniale est organisée dimanche 19 mars. Pendant que l'on marche (tranquille) on nous contera l'historique des grands reboisements de la fin du XIXème siècle, les techniques employées dans la vallée de la Tinée, la problématique du renouvellement de ces peuplements « artificiels » avec visite de plantations expérimentales, ...

A Beausoleil, dans le cadre de la fête patronale de la Saint-Joseph, c'est La course des escaliers . C'est la vingtième édition de la course. 427 marches réparties en 5 rampes, une distance de 35 mètres et un dénivelé de +70 mètres. On peut y participer de 8h à 12h au Complexe Sportif du Devens à Beausoleil.

A Vallauris, au Minotaure, la compagnie Hervé Koubi présente Boys don't cry à 18h.

Boys don’t cry est une pièce jeune public construite sur la base d’un texte de Chantal Thomas, écrit spécialement pour la pièce, autour d’une partie de foot improbable, terrain de jeu et de danse.

Elle sert de prétexte à une réflexion à la fois nostalgique, drôle et tendre sur ce que c’est que danser quand on est garçon, qui plus est quand on vient d’Afrique du Nord et d’un monde arabe.

A Nice, toujours, mais cette fois au Café Culturel Chez Pauline il y a un concert à partir de 20h avec trois artistes de notre département. Dame Lila qui nous emmène dans une création personnelle et fantasque comme son personnage entre Mary Poppins et Barbara. Tiroots, qui fait de la chanson française qui embrasse la mélancolie, l'amour et une vision du monde qui se veut réaliste. Nude, avec une voix surprenante qui porte des textes en anglais et en français. Et dimanche, toujours Chez Pauline à 16h, c'est le goûter stand-up avec des humoristes Azuréens.

Le Bourgeois Gentilhomme comme vous ne l'avez jamais vu c'est à 20h30 au Palais de l'Europe de Menton. Un spectacle pour pantins, marionnettes, robots, acteurs et manipulateurs. Une féérie musicale sur la manipulation des hommes et la tentative de s'acheter du bonheur. C'est un véritable feu d'artifice de comique et d'esprit.

Le Cercle Molière de Nice, plus ancienne association de théâtre amateur de France, la troupe joue l'Impromptu de Versailles de Molière (ça allait de soi). Molière dirige la répétition d’une de ses pièces. Les acteurs n’ont pas eu le temps d’apprendre leur rôle, l’affolement gagne la troupe… C'est à 20h30 au Théâtre de la Tour à Nice.

A Nice, aussi, il y a match d'impro à 20h30 ! Dans un temps limité, suivant un thème et une catégorie, deux équipes de six comédiens doivent inventer une scène ensemble et se retrouver dans un même univers en quelques secondes. Ce samedi, les Counta Bla Bla (troupe Niçoise) reçoit la LISA (troupe Stéphanoise) . Allez les verres (!) après ce moment loufoque, déjanté et inratable à l'Espace des associations Garibaldi.

Trop beau : Lomepal revient rassembler la grande foule au Palais Nikaïa de Nice! Le concert est annoncé complet . Heureusement, il revient cet été aux Plages Electro à Cannes.

Le Printemps des Arts de Monte-Carlo se poursuit, en collaboration avec France Bleu Azur. Un concert est donné à 20h30 au Musée Océanographique de Monaco. La Diane Française par Stéphanie-Marie Degand, à la direction et au violon

Dimanche 19 mars

Le festival muséal Mars aux Musées se poursuit et investit le Palais Lascaris à Nice tout l'après-midi (de 14 à 18h) pour Palais en musique . Studio d'enregistrement, médiations, concerts sont prévus. Et c'est gratuit !

Johann Strauss, le Père, le Fils et l’esprit de la valse : une histoire à trois temps (oui, Jacques Brel faisait mieux avec la Valse à mille temps mais bon....). On vous raconte en musique cette dynastie Viennoise qui a fait chavirer le monde, raconté par le journaliste Alain Duault et l'Orchestre Philharmonique de Nice. C'est à 15h à la Cuisine à Nice.

C'est le retour du Printemps du Cinéma . Cette opération propose de dimanche à mardi inclus un tarif unique à 5€ pour toutes les séances dans tous les cinés qui participent.