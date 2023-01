Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (20, 21 et 22 janvier)

Vendredi 20 janvier

JEAN-MICHEL JARRE, PARRAIN DU NOUVEAU MIDƐM+ 2023, EN LIVE À CANNES

Attention, concert live en multicanal 360. Autrement dit, c'est un projet immersif, d'une grande ampleur. C'est la première fois que l'on va aussi loin dans l'innovation audio. Sur disque, Oxymore (le nom de l'album) a été conçu et composé en son multicanal et binaural et mixé en audio 360 dans le studio Innovation de Radio-France.

Salon des Ambassadeurs, Palais des Festivals de Cannes, vendredi 20 janvier à 18h30, plus d'infos .

45ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE MONTE-CARLO

Venez assister à un spectacle de cirque unique où jongleurs, magiciens, clowns, équilibristes et animaux se présenteront sous le plus célèbre chapiteau du monde pour tenter de remporter la distinction utilme des Arts du Cirque : le Clown d'Or.

Chapiteau de l'Espace Fontvieille, du vendredi 20 (1er programme, vendredi 20/01 à 19h30) au dimanche 29 janvier, plus d'infos

FIDELIO L'UNIQUE OPÉRA DE BEETHOVEN À NICE

C'est clairement l'événement immanquable de cette nouvelle année à l'Opéra de Nice. Une mise en scène moderne, Et le grand ténor Américain Gregory Kunde incarne un détenu politique dans ce qui est l'unique opéra de Beethoven.

Vendredi 20 janvier à 20h à l'Opéra de Nice (représentations aussi dimanche 22, mardi 24 et jeudi 26 janvier), plus d'infos .

LE CONCERT ÉVÉNEMENT DE SOFIANE PAMART (COMPLET MAIS SI VOUS AVEZ DÉJÀ VOTRE BILLET, ON VOUS LE RAPPELLE...)

Sofiane Pamart compte parmi les artistes de musique classique les plus streamés au monde. Pianiste référent du rap français, son univers musical oscille entre la musique de film et les musiques urbaines. Son concert est à guichets fermés, cet artiste est un phénomène.

Grand auditorium Louis Lumière, Palais des Festivals de Cannes, vendredi 20 janvier à 20h30, plus d'infos .

Samedi 21 janvier

BREATHE, BREATHE : UNE DANSE GIGANTESQUE À NICE

L'histoire : il y a cinq cent ans, plusieurs centaines de personnes sont touchées par une épidémie de danse incontrôlable. Transposée dans le contexte actuel, une danse gigantesque se déploie avec 45 participants ( !).

Espace Magnan à Nice, samedi 21 janvier à 19h30, plus d'infos .

FRIDHA KHALO, MA RÉALITÉ À NICE

C'est le journal intime, impertinent, sulfureux de Fridha Khalo, la célèbre peintre Mexicaine. Une femme au besoin viscéral de créer. Ballerine à la colonne brisée, Frida danse la vie en éternelle affranchie.

Théâtre de la Cité de Nice, samedi 21 janvier à 20h30, plus d'infos.

FATBOY SLIM À CANNES

Un rendez-vous de haut-vol avec le vétéran de la UK dance, Fatboy Slim. On ne compte plus le nombre impressionnant de hits planétaires à l'actif de ce DJ et producteur Anglais. Après avoir joué un peu partout à travers la planète, même sur la Grande Muraille de Chine, Fatboy Slim fera vibrer Cannes, dans le cadre du MIDƐM+ 2023.

Grand Auditorium, Palais des Festivals de Cannes, samedi 21 janvier à 20h30, plus d'infos .

ONE NIGHT OF QUEEN À NICE

C'est un spectacle hommage à Queen, parait-il le plus authentique et le plus impressionant jamais présenté sur scène. Avec les tubes rock les plus légendaires de la formation. Durant deux heures, plus de 20 mégatubes sont interprétés dont Bohémian Rhapsody, Under Pressure, I want to break free,.... It's a kind of magic, non ?

Palais Nikaïa à Nice, samedi 21 janvier à 20h30, plus d'infos .

Dimanche 22 janvier

25 ÈME MARCHÉ DE LA TRUFFE À VILLENEUVE-LOUBET - ENTRÉE GRATUITE

Un rendez-vous labellisé par la Fédération Française des Trufficulteurs, un grand marché du terroir avec la vente en direct de la truffe noire des Alpes-Maritimes. Le plus ? Il y a d'autres produits locaux, des stands gourmands et de l'artisanat. Surtout, il y a des démonstrations culinaires et de chiens truffiers.

Parking des Bugadières à Villeneuve-Loubet Village, dimanche 21 janvier de 9 à 17h, plus d'infos .