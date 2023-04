Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (21, 22 et 23 avril)

Vendredi 21 avril

- À NICE, CINÉ-DÉBAT AVEC JE N'OUBLIERAI PAS VOS VISAGES

Je verrai toujours vos visages évoque la création d'un cercle de justice restaurative réunissant victimes et agresseurs.Ce qui existe en France depuis seulement quelques années, mais qui est très méconnu. Projection du film + discussion avec l'association Montjoye.

Ciné débat

19h30 au Pathé Gare du Sud à Nice

- À NICE TU VEUX OU TU VEUX PAS

Julien est l'homme que toutes les femmes s'arrachent pour ses talents de séducteur. Mais que se passe-t-il lorsqu'il rencontre Lise, une médecin qui a consacré toute sa vie à son travail, sans même avoir un crush à l'horizon ?

Avec un humour piquant et une réflexion profonde sur les questions de l'amour, cette pièce saura captiver les spectateurs, qu'ils soient en quête d'histoires romantiques ou simplement à la recherche d'une soirée divertissante.

Tu veux ou tu veux pas ?

19h30 à la Nouvelle Comédie à Nice (représentation aussi samedi à 19h30)

- À ANTIBES, JÉRÉMY CHARBONNEL NOUVEAU STAND-UP

Jérémy Charbonnel présente son nouveau stand-up intime et hilarant où il raconte comment il a décidé de prendre des risques pour la première fois de sa vie. Il expose ses failles, ses peurs et ses travers avec humour et sincérité.

Jérémy Charbonnel Nouveau stand-up

A 20h30 au Théâtre Le Tribunal d'Antibes (représentations aussi samedi à 18h et 20h30)

- À NICE, DONOVAN LE MAGICIEN STAR DES RÉSEAUX SOCIAUX ET SA SOIRÉE "ENTRE POTES"

Donovan est un jeune magicien, qui s’est fait connaître dans La France a un incroyable talent en 2017. Il pratique la street magie, c’est-à-dire qu’il réalise des tours de magie dans la rue, en interagissant avec les passants. Suivi sur les réseaux sociaux, il a déjà mystifié SAS le Prince Albert II ou Thomas Pesquet ! Il voulait être un super-héros et quelque part il a réussi son pari. Il vous invite à une "soirée entre potes" où il va vous épater.

Donovan

A 20h au Stockfish de Nice

- À CAGNES-SUR-MER, CHIMÈNE BADI REND HOMMAGE À ÉDITH PIAF

Chimène Badi a choisi de reprendre les tubes de la Môme, décédée il y a soixante-ans à Grasse. Et qui de mieux qu'elle pour chanter Édith Piaf avec laquelle elle a plein de points communs : une voix exceptionnelle qui puise son émotion dans les plaies que la vie a ouvertes, une personnalité à la fois forte et hypersensible et une passion pour les beaux textes et les mélodies qui restent dans la tête et dans le cœur…

Chimène Badi chante Piaf

A 20h au Casino Terrazur de Cagnes-sur-Mer

Samedi 22 avril

- À CARROS LA 48ÈME FÊTE DES FRAISES EN PARTENARIAT AVEC FRANCE BLEU AZUR - GRATUIT

La fête des fraises est une manifestation traditionnelle qui célèbre la fraise du canton de Carros, produit local réputé. Elle a lieu chaque année au mois d’avril sur la place Louis Frescolini aux Plans de Carros. Pendant deux jours, les visiteurs peuvent déguster et acheter des fraises, ainsi que d’autres produits du terroir et artisanaux. Il y a aussi de nombreuses animations pour petits et grands, comme des ateliers, des conférences, des concerts, une ferme pédagogique et des attractions foraines.

La 48ème fête des fraises

A partir de 10h (et aussi dimanche) à Carros

- À MOUANS - SARTOUX 35ÈME FESTIVAL PHOTOS

Le Festival Photo de Mouans-Sartoux propose des expositions, des ateliers, des conférences et un marathon photo sur deux thèmes. Le photographe Christian Saux est l’invité d’honneur.

35ème festival photos de Mouans Sartoux

De 10 à 19h (et aussi dimanche 10 à 19h) au Gymnase René Friard à Mouans-Sartoux

- À ANTIBES, KARABISTOUILLE UN CLOWN (TRÈS) MALADROIT

Karabistouille (rien à voir avec l'une des expressions fav' d'Emmanuel Macron) est un clown maladroit et poétique qui vous fait rire avec ses valises, sa fleur Margarita et ses numéros délirants. Il nous emporte dans un univers de magie, de marionnette et de gags visuels. Il n’a pas toujours le bon tour de main, mais c’est ce qui le rend si drôle…

Karabistouille

A 15h au Théâtre Le Tribunal d'Antibes (représentation aussi dimanche à 15h)

- À NICE DELUXE POUR UN CONCERT INCROYABLE

Le groupe Deluxe se produira avec un spectacle augmenté de pyrotechnie, de voltige, de fauconnerie et même de culturisme ! On vous prévient, les moustachus sont particulièrement affûtés...

Deluxe

A 20h30 au Palais Nikaïa de Nice

- À NICE, SEXE MAGOUILES ET CULTURE GÉNÉRALE DE LAURENT BAFFIE

Pour sauver son jeu télévisé de culture générale nommé Culture pour tous dont l’audimat chute de 23%, le producteur Franck Petit veut impérativement éliminer Paulette une candidate très âgée et victorieuse depuis plus de 18 semaines… Pour cela, il est est prêt à tous les plans et toutes les magouilles et va trouver comme adversaire une candidate hyper sexy à la plastique avantageuse mais à l’intellect limité.

Sexe, magouilles et culture générale

A 21h au Théâtre l'Alphabet de Nice

Dimanche 23 avril

- À GRASSE, UN PRINTEMPS AU JARDIN !

Si vous aimez la nature et les plantes, vous pouvez aller sur le Cours Honoré Cresp et dans le centre historique. Vous pourrez y découvrir un marché aux plantes avec plus de 80 exposants, ainsi qu’un rendez-vous agricole avec des producteurs locaux. Vous pourrez aussi participer à des ateliers, des démonstrations, des animations et des jeux .

Un printemps au jardin

De 9h à 18h30 à Grasse

- À SAINT-LAURENT DU VAR LE RENDEZ-VOUS DES CHINEURS

C'est déjà la troisième édition du Rendez-vous des Chineurs, la brocante vintage vue mer, unique en son genre sur la Côte d’Azur. A noter qu'il y a aussi des concerts de musique live, une kermesse retro vintage et des animations sportives

Rendez-vous des chineurs

Dès 9h à 17h sur les terrasses de Cap 3000 à Saint-Laurent du Var

- À NICE UNE PAN BAGNAT FESTA - EN PARTENARIAT AVEC FRANCE BLEU AZUR

La Commune libre du pan bagnat organise la Pan bagnat Festa à Saint-Antoine de Ginestière. Cette association défend depuis 1991 le pan bagnat comme un trésor du patrimoine Niçois, issu d’une recette simple et populaire. Le pan bagnat se compose d’un pain mouillé à l’eau ou au jus de tomate, garni d’une salade niçoise ou d’une tomate salée. La fête sera l’occasion de célébrer cette spécialité locale avec un serment de fidélité et des intronisations d’ambassadeurs.

Pan Bagnat Festa

A 12h à la Maioun dou pan bagnat à Nice

