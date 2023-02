Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (24, 25 et 26 février)

Vendredi 24 février

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX À CANNES

Ce festival est un immense plateau de jeu de 37.000 m². Que vous soyez joueurs passionnés, compétiteurs acharnés ou simples curieux vous allez trouver tournois, animations interactives, initiations, conférences, spectacles, rencontres avec les auteurs, illustrateurs, éditeurs de jeux... Ce rendez-vous est le plus important événement dédié au jeu en France. C'est l'occasion de découvrir les nouveautés, de tester les prototypes des jeux de demain, et de retrouver les best-sellers - et notamment les jeux récompensés par l'As d'Or.

Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 février de 10 à 19h

Palais des Festivals et des Congrès à Cannes

Et sinon...

LE PREMIER VIRTUOSE DANCE GALA À CANNES

Sur l'idée originale de Jess Bourgeois, 180 élèves danseurs, amateurs ou pro, sont sur scène pour des créations de danse classique, hip-hop et même des claquettes !

Vendredi 24 février à partir de 19h

Théâtre Croisette à Cannes

Billetterie sur place

ACOUSTICS SONGS À SAINT-MARTIN VÉSUBIE - GRATUIT

Acoustic Songs est un groupe Niçois qui promet du son et du bon. On entendra une contrebasse, une guitare, un accordéon et une batterie percussion pour (ré)interpréter des titres intimistes, des ballades musicales, mais aussi des chansons aux rythmes entrainants.

Vendredi 24 février à 20h30

Salle Grinda à Saint-Martin Vésubie

Samedi 25 février

LE RETOUR DU MAGIC À MONACO - GRATUIT (MAIS IL FAUT RÉSERVER SA VENUE)

Le salon du manga et de la pop culture Japonaise revient. Avec des invités de marque : Thomas Pesquet, l'astronaute, le créateur d'Olive et Tom et Jacky du Club Dorothée sont, entre autres, présents ce week-end qui sera (jap)animé !

Samedi 25 et dimanche 26 février de 9 à 19h

Grimaldi Forum à Monaco

LE FESTIVAL D’IMPROVISATION DE VALBONNE

4 spectacles d'impro, 4 € par spectacle et le concours débute à 4h (l'après-midi). C'est l'association l'Art-Scènes (qui fête ses dix ans) qui organise. Dans la vraie vie, ils sont enseignants ou photographes (comme nos invités) et toutes les semaines ils se retrouvent pour s'entraîner... à improviser. " Un maillot, sur scène deux équipes, un arbitre et on s'affrontent à coups de joutes verbales ", résume Sophie.

Samedi 25 février à partir de 16h

Salle Pré des Arts à Valbonne

LE RETOUR DU BAL VEGLIONE À NICE - GRATUIT

L’Opéra de Nice est, aux XIXe et XXe siècles, le cadre privilégié des bals masqués organisés pour Carnaval. On renoue avec cette tradition avec un bal masqué sur scène. Lors de celui-ci, différentes sessions vont se succéder : au début, valse viennoise avec la participation exceptionnelle de l’Orchestre Philharmonique de Nice, puis bal musette, un groupe vient faire groover avec une ambiance années disco, pop, rock & co et enfin de la musique électro avec 2 DJettes. Une seule condition : venir costumé!

Samedi 25 février à 19h

Opéra de Nice à Nice

Un événement gratuit - réservation obligatoire auprès des guichets physiques de la billetterie.

Dans la limite des places disponibles

Dimanche 26 février

FINAL DU CARNAVAL À NICE - GRATUIT

Sa Majesté le « Roi des Trésors du Monde » fait ses adieux aux Niçois, laissant ainsi place à son successeur.

Ce rite de passage sera célébré lors d’une cérémonie de clôture alliant tradition et modernité. Avec la Parada Nissarda, parade de 18 pointus simultanée et des animations aux côtés des Carnavaliers au sein du Village du Carnaval. Le Roi doit être incinéré peu avant 19h, un feu d'artifice sera tiré à la suite.

Dimanche 26 février à partir de 16h

Promenade des Anglais et Promenade du Paillon

