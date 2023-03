Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (24, 25 et 26 mars)

Vendredi 24 mars

Vous rêvez de rencontrer les chouettes et hiboux dans leur habitat naturel? Alors ne manquez pas la sortie nocturne organisée par la LPO à la Colle-sur-Loup lors de la Nuit de la Chouette. Rendez-vous au Parc de la Guérinière à 18h30 pour une soirée inoubliable. Prévoyez des chaussures de marche, des vêtements adaptés, de l'eau et de la nourriture. Une expérience unique, et gratuite, pour tous les amoureux de la nature !

Guappecartò, un groupe Italien, propose une musique mêlant culture Italienne et Tzigane, avec un violon, un accordéon, une guitare, une contrebasse et des percussions. Il se produit à Saint-Laurent du Var à 20h30. Vous allez être transporté dans un univers cabaret-punk d'un autre temps, ouvrant les imaginaires vous invitant à découvrir de nouvelles histoires.

D'jal est au Théâtre de la Cité de Nice à 20h30 et il va vous faire rire tout en vous apportant une dose d'humour et d'amour. Ce nouveau spectacle offre des personnages dingues et des situations encore plus folles que jamais auparavant. Certes c'est complet, mais vous pouvez appeler le théâtre pour vous inscrire sur liste d'attente.

Margot Demeurisse au Théâtre Le Tribunal d'Antibes à 20h30 vous propose de venir assister à un moment unique de parole libérée avec Soliloque public. « On m’a toujours appris à tourner sept fois la langue dans ma bouche avant de me taire et j’ai aujourd’hui un capital salive à dépenser », explique-t-elle. Découvrez une performance intime. Écoutez Margot parler de l'importance de la parole dans une expérience théâtrale qui ne laisse pas indifférent. Vous ressortirez avec une bouche prête à dépenser son capital salive.

Fragments est joué à Anthéa à Antibes à 21h (représentation aussi demain à 21h). Fragments est mis en scène par Charles Berling et jouée en solo par Bérengère Warluzel. Inspirée des écrits d'Hannah Arendt, nous sommes invités à un voyage au pays des idées et de la pensée, accessible à tous. Une expérience théâtrale fascinante pour sortir de soi-même et se renforcer.

Samedi 25 mars

UPTO5 est à Contes au Théâtre de l'Hélice à 20h . C'est un groupe vocal de cinq chanteurs qui réinvente les tubes des années 80-90's en utilisant des pédales d'effets pour donner à leurs voix un son modulé et saturé. Ils s'amusent également à jouer différents instruments avec leurs voix. Une interprétation fraîche et innovante.

Kev Adams joue son nouveau spectacle Miroir au Palais Nikaia à 20h. Miroir est une introspection humoristique sur l'image de soi et le temps qui passe. À travers des anecdotes personnelles et des réflexions comiques, Kev Adams aborde des sujets universels tels que la peur de vieillir et la difficulté de se connaître soi-même. Ce spectacle offre une occasion unique de découvrir le vrai Kev Adams, sans artifices ni filtres, dans une performance hilarante et touchante.

Vincent Moscato est au Casino Barrière Ruhl de Nice. Il emballe le moteur avec son spectacle Complètement Jojo ! En irrésistible canaille, il partage avec vous ses désirs secrets et ses nouveaux succès : il est aussi danseur, biker, sauveteur et il fricote à la cour d'Angleterre (!)

Dimanche 26 mars

De 8 à 17h, c'est le vide-greniers du printemps à La Colle-sur-Loup . Un bon moyen de faire de bonnes affaires tout en contribuant à la réduction des déchets en donnant une seconde vie à des objets qui auraient autrement été jetés.

A Antibes, c'est le Calvaire. C'est déjà la 7ème édition du Calvaire Antibois à 9h. Les concurrents s’élancent de la plage de la Salis pour un parcours de 10 kms, empruntant le bord de mer, le Cap d’Antibes et surtout la montée du calvaire jusqu’au phare de la Garoupe. Des animations musicales sont présentes le long du parcours et, à l’arrivée un ravitaillement de produits bio. Enfin des massages sont réalisés par une équipe de kinés après la course (c'est le moment qu'on préfère).

Les parents d'élèves du Rouret, eux, annoncent la création de RoureTrail du Camp Romain . Les participants peuvent choisir parmi quatre épreuves différentes, allant de 9 à 16 km et offrant de magnifiques vues sur les montagnes du Cheiron jusqu'à la mer. La course est ouverte à tous, avec également une course pour enfants et une randonnée sur le même parcours que le 9 km.