Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (26, 27 et 28 mai)

- On va voir le maire de Villeneuve-Loubet qui salue Jean Moulin pour les 80 ans du Conseil national de la Résistance

Lionnel Luca, ancien prof, maire actuel de Villeneuve-Loubet rend hommage à Jean Moulin, le fondateur du Conseil national de la Résistance dont on célèbre le 80ème anniversaire samedi. Il propose une exposition et une conférence qu'il anime et qui vous fera découvrir la relation exceptionnelle entre Jean Moulin et le Général de Gaulle. Il vous fera aussi revivre le passage de Jean Moulin dans les Alpes-Maritimes, où il se fit un faux passeport sous le nom de Joseph Mercier.

Vendredi 26 mai à 18h au Pôle Culture Auguste Escoffier à Villeneuve-Loubet

Plus d'infos

- On retrouve l'ambiance de Johnny en concert à Cagnes-sur-Mer

Si vous êtes fan de Johnny , vous allez adorer ce spectacle ! Vous allez vous croire dans un stade avec le Taulier en personne, qui vous parle, vous chante et vous fait vibrer (grâce à des écrans qui projette des moments de communion avec Johnny). Entre deux projections, pas de sosie ni d’imitateur, juste un chanteur qui assure grave (et allume le feu!) et des musiciens qui envoient du lourd ! Et le top du top, c’est que vous allez entendre le son d’une foule en délire grâce à un système de son super balèze. Ce spectacle va vous retourner le coeur et les oreilles !

Vendredi 26 mai à 20h au Casino Terrazur à Cagnes sur Mer

Plus d'infos

- On va voir une comédie qui ne manque pas d'air à Antibes

Le Ballon : une femme, un homme, un ballon. Trois possibilités ! Une femme décède en gonflant un ballon lors des préparatifs de son mariage. Désespéré, son fiancé jette alors son dévolu sur ce ballon contenant le dernier souffle de sa bien-aimée. Il le chérit, le protège, le cajole. Jusqu'à l'entrée en scène de la meilleure amie de la défunte, qui semble avoir des comptes à régler... Et si quelques secrets planaient autour de ce ballon ?

A 20h30 (représentation aussi samedi 27 mai à 20h30), Théâtre Le Tribunal Antibes

Plus d'infos

- On va voir Caroline Vigneaux qui a quitté la robe à Beaulieu-sur-Mer

Ex-avocate, elle a fait tomber la robe pour se retrouver nue comme Eve au jardin d'Eden. Caroline Vigneaux croque la pomme, fruit défendu de l'arbre de la connaissance... Et comme elle y prend goût, elle croque à nouveau et tout s'emballe : elle découvre la vérité sur des secrets jamais abordés, et s'installe à Beaulieu pour tout vous révéler, quitte à briser des tabous ancestraux !

A 20h30, Casino de Beaulieu-sur-Mer

Plus d'infos

- On va applaudir 300 collégiens pour une performance inédite à Nice

Ne manquez pas ce spectacle exceptionnel qui vous fera découvrir l’histoire de Soléa, une petite fille qui va rencontrer l’Enfant de la Lune et changer sa vie. Sur scène, 3 jeunes solistes, 320 choristes collégiens et 6 musiciens professionnels qui vous feront vibrer avec leurs voix et leurs instruments. Vous serez plongé dans un univers magique grâce à un écran géant et un système de son qui vous feront sentir comme dans un rêve. Ce spectacle est une fresque musicale et poétique qui vous fera réfléchir sur le sens de votre vie quotidienne.

Vendredi 26 mai au Théâtre de Verdure de Nice

Plus d'infos

- On rencontre Éric Judor à la Fnac de Cannes

La Fnac Cannes vous propose d’assister à une rencontre avec l’acteur, réalisateur, et scénariste Éric Judor, parrain de la 8ème Semaine du Cinéma Positif.

De 11 à 12h, Fnac de Cannes

Plus d'infos

- On joue le jeu de la fête mondiale à Grasse - GRATUIT

La ludothèque de l’oiseau bleu et la médiathèque Charles Nègre à Grasse vous invitent à jouer comme des fous ! C’est la Fête mondiale du Jeu , une occasion de découvrir des jeux de toutes sortes, pour tous les âges et tous les goûts. Venez profiter de la gratuité, de l’universalité, de la diversité et de la liberté du jeu ! Que vous soyez plutôt grands jeux en bois sur le parvis (l'après-midi) ou jeux de société à l’intérieur (le soir) , il y en aura pour tous les styles. Alors n’hésitez pas à rejoindre la fête, et surtout, amusez-vous bien !

Samedi 27 mai 14h à la médiathèque de Grasse

Plus d'infos

- On participe à la première fête de la nature de Guillaumes

La commune de Guillaumes organise sa première Fête de la Nature pour faire découvrir la richesse et les fragilités du vivant. Plusieurs partenaires, dont le Parc National du Mercantour et la Ligue pour la Protection des Oiseaux, proposent des activités variées sur le marché et dans la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de Daluis. L’après-midi et la soirée se déroulent au Sanctuaire Notre Dame de Buyeï, site classé Natura 2000, où un atelier ludique sur la biodiversité est animé.

Un documentaire sur les chauves-souris, un apéro-quizz et une sortie nocturne pour les observer sont également au programme. La journée se termine par une initiation à l’astronomie et une observation du ciel étoilé dans le cadre de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé.

Samedi 27 mai 9h à Guillaumes, dans le Colorado Niçois

Plus d'infos

- On va voir la nouvelle expo (surprenante) de César Malfi à Nice

César Malfi est un artiste urbain qui réalise des fresques murales géantes et colorées dans différents quartiers de Nice. Il nous invite cette fois à une expérience originale et interactive. Il utilise la réalité augmentée et l’intelligence artificielle pour faire dialoguer les vestiges antiques et les œuvres contemporaines. On est aussi invité à participer à sa création artistique avec des outils numériques.

De 10h à 18h au Musée archéologique de Cimiez à Nice (ouvert tous les jours sauf mardi, expo jusqu'au 24 septembre)

Plus d'infos

- On se fait une fleur en allant à Antibes

Plus de trente pros de la jardinerie proposent des fleurs et des plantes en partageant des conseils.

De 10 à 19h (et aussi dimanche 28 et lundi 29 mai), Esplanade des Pêcheurs à Antibes

Plus d'infos

- On va au 80ème Grand Prix de Monaco

L'une des plus anciennes et prestigieuses courses automobile (et une des plus connues). Le Grand Prix de Monaco est aussi la plus dure et la plus lente course du monde ! Il faut être très habile pour éviter les accidents dans les rues étroites de la Principauté. Depuis le premier Grand Prix en 1929, remporté par William Grover-Williams, beaucoup de champions ont écrit leur légende à Monaco, comme Schumacher, Senna, Prost ou Fangio. Alors, qui sera le prochain à rejoindre ce palmarès prestigieux ?

Toute la journée (et aussi samedi 27, dimanche 28, lundi 29 mai)

Plus d'infos

- On va se marrer avec Félix Dhjan à Nice

Félix Dhjan se joue du monde moderne avec un style très singulier. Pensionnaire du Jamel Comedy Club sur Canal +, Félix débarque avec un spectacle authentique, cru et hilarant.

A 19h30, Nouvelle Comédie à Nice

Plus d'infos

- On va voir l'extraordinaire Cabaret de Monsieur Mouche à Contes

C'est une compagnie Azuréenne qui vous propose de voir un show extraordinaire avec des personnes ordinaires. Trois personnages clownesques montent sur les planches pour présenter un cabaret des personnes de l’ombre, ceux qui font fonctionner un théâtre.

Samedi 27 mai à 20h, Théâtre de l'Hélice à Contes

Plus d'infos

