Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (27,28 et 29 janvier)

Vendredi 27 janvier

CANNES-LA-BOCCA - BERLIOZ TRIP ORCHESTRA

Berlioz sort du théâtre de l’Odéon totalement bouleversé par Hamlet de Shakespeare et éperdument amoureux de la comédienne Irlandaise Harriet Smithson. Il se lance alors dans l’écriture de ce qu’il envisage comme la plus grande œuvre symphonique du siècle, sa Symphonie Fantastique .

Où ça se passe ? Salle des Arlucs, auditorium des Arlucs à Cannes-la-Bocca

Vendredi 27 janvier 20h, dimanche 29 janvier 15h

MONACO - MOZART À MONACO

Dans le cadre du Cycle Mozart (jusqu'au 5 février) et sous la Présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre, ce moment de musique de chambre est interprété notamment par le Niçois David Bismuth (au piano). Violon, alto, violoncelle s'ajoutent pour un programme avec de la musique de Beethoven et Mozart.

Où ça se passe ? Auditorium Rainier III à Monaco

Vendredi 27 janvier à 20h

CARROS - GÉNÉRATION MITTERRAND

C'est une fresque politique. Génération Mitterrand, d'après l'auteur, est "une autopsie tragi-comique des utopies d’une génération" et raconte le destin de trois personnages qui ont voté Mitterrand en 1981. Une directrice d'hypermarché, un prof et un ouvrier. On les retrouve en 2022, veille de l'élection présidentielle ** :** un veut voter pour Jean-Luc Mélenchon, l'autre pour Emmanuel Macron et un autre Marine Le Pen.

Où ça se passe ? Salle Juliette Gréco à Carros

Vendredi 27 janvier à 20h

NICE - LA CAMPAGNE AVEC ISABELLE CARRÉ (ET RENCONTRE APRÈS LA REPRÉSENTATION)

C'est l'adaptation d'une pièce d'un Britannique. On est dans l'univers du thriller psychologique. Corinne (Isabelle Carré) et Richard (Yannick Choirat) quittent la ville pour s'installer à la campagne. Mais Richard ramène à la maison une femme qu'il aurait trouvée inconsciente au bord de la route. Corinne est méfiante.... Rencontre en bord de scène avec l'équipe artistique à l'issue de la représentation vendredi soir.

Où ça se passe ? Salle La Cuisine / Théâtre National de Nice à Nice

Vendredi 27 janvier à 20h (et aussi samedi 28 à 15h)

ANTIBES - SELAH SUE EN CONCERT

Sa longue absence n’a pas effacé le souvenir de ses précédents succès et de sa voix exceptionnelle. Selah Sue revient présenter Persona, un troisième album très personnel aussi rayonnant qu’attachant.

Où ça se passe ? Anthéa à Antibes

Vendredi 27 janvier à 20h30

NICE - KALASH CRIMINEL (AVEC UN MINI PRIX POUR LES ÉTUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ)

Artiste engagé et conscient, Kalash Criminel est un véritable poids lourd de la nouvelle génération du rap français. Après des collaborations avec Damso, Jul ou encore le Trinitaire Nekfeu. Lyrics engagés et de punchlines féroces. Les étudiants de l'Université Côte d'Azur bénéficient d'un tarif d'entrée à 5€.

Où ça se passe ? Au Nikaia Live à Nice

Vendredi 27 janvier à 20h30

MOUGINS - VOYAGE MUSICAL EXCEPTIONNEL AVEC ALEXANDRE KANTOROW

En 2019, alors qu'il a 22 ans, Alexandre Kantorow devient le premier pianiste Français à remporter la médaille d'or du concours Tchaikovski. Aujourd'hui, à 26 ans, Alexandre nous emmène dans un voyage musical exceptionnel.

Où ça se passe ? Scène 55 à Mougins

Vendredi 27 janvier à 20h30

Samedi 28 janvier

NICE - ON TESTE NOTRE NISSART AVEC UNE DICTÉE AU CUM

C'est un rendez-vous incontournable, qui permet de montrer toute la vitalité de notre magnifique langue. Les « apprentis nissarts » comme les plus anciens sont invités tester leur orthographe Nissart.

Où ça se passe ? Au Centre universitaire Méditerranéen à Nice

Samedi 28 janvier à 9h30

NICE - UN SOIR POUR DÉCOUVRIR L'EXPO HOKUSAI AU MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES

L'expo Hokusai est l'un des plus gros succès en termes de visiteurs, rappelons que Hokusai est un artiste majeur. "On a dépassé les 63.000 visiteurs" dit le Directeur du Musée des Arts Asiatiques. On a tous vu, la mythique vague qui a influencé le logo de Quicksilver par exemple. Toute bonne chose à une fin, l'expo se termine dimanche 29 janvier. Pour l'occasion, samedi soir, une visite nocturne est organisée.

Où ça se passe ? Au Musée des Arts Asiatiques de Nice

Samedi 28 janvier (jusqu'à 21h30)

CONTES - ANDRÉ MANOUKIAN MES RÊVES D'ORIENT

André Manoukian n'a pas été QUE membre du jury de Nouvelle Star. Pianiste de jazz avant tout, amoureux du verbe, passionné des muses, il joue ici des extraits du répertoire sacré Arménien de ses ancêtres et offre une très belle escapade orientale, une ballade sensuelle, mélancolique et délicieuse au gré des notes du piano.

Où ça se passe ? Au théâtre de l'Hélice de Contes

Samedi 28 janvier à 20h

NICE - FEMMES, LE TEMPS D'UN CHANT

La soprano Azuréenne Diane Frémaux propose une série de morceaux choisis en interprétant des chanteuses célèbres telles que Maria Callas, Judy Garland ou encore Tina Turner, Josephine Baker et Liza Minelli. Elle est accompagnée de musiciens, mais aussi d'un danseur. Le public est partie prenante du spectacle. En effet, lors des changements de tableau, des morceaux célèbres sont interprétés par les musiciens et les paroles des chansons sont diffusées sur l’écran géant permettant à chacun de chanter ces airs incontournables ...

Où ça se passe ? Au Centre Culturel la Providence à Nice

Samedi 28 janvier à 20h30

LE BROC - MON PAYS, MA PEAU AVEC ROMANE BORHINGER

Ils sont deux sur scène, côte à côte face au public pour un propos, un témoignage d'un bout d'Histoire. Celle de l'Afrique du Sud. Divisée, meurtrie par des décennies d'Apartheid. Nous sommes, dans la pièce, juste après l'élection de Nelson Mandela, et on évoque le nécessaire apprentissage de la réunification.

Où ça se passe ? Aux Arts d'Azur au Broc

Samedi 28 janvier à 20h30

NICE - MICHAEL GREGORIO ET SON NOUVEAU SHOW

L'Odyssée de la voix. Le nouveau spectacle de Michael Gregorio avec de nombreuses voix qu'il s'approprie. Un show dans lequel il y a de la musique, de l'écran géant, des effets spéciaux et surtout une énergie communicative. L'Odyssée de la voix (en référence à l'Odyssée de l'Espace de Stanley Kubrik) nous fait voyager des films muets aux assistants vocaux...

Où ça se passe ? Palais Nikaia de Nice

Samedi 28 janvier à 20h30

SAINT-VALLIER DE THIEY - LAURENT BARAT, ACCRO AUX ÉCRANS

Laurent Barat, originaire de Cannes-la-Bocca est un homme de son temps, complètement accro aux écrans ! Partagé entre l’envie d’être liké et la nostalgie des vraies relations humaines. Dans son stand-up, tout le monde devrait se reconnaître.

À lire aussi Laurent Barat joue à domicile sur la Côte d'Azur

Où ça se passe ? Espace Culturel Saint-Vallier de Thiey

Samedi 28 janvier à 20h30

NICE - ARNAUD COSSON, LE SYNDROME DE LA PAGE BLANCHE

Il devait écrire son nouveau spectacle mais à force de se poser des questions il se retrouve confronté au fameux syndrome de la page blanche. Insatisfait dans ses relations amoureuses, familiales et amicales, il remet tout en question et ça nous fait (beaucoup) rire.

Où ça se passe ? La Nouvelle Comédie à Nice

Samedi 28 janvier à 21h

Dimanche 29 janvier

NICE - LE CIRQUE PHÉNIX : DES ARTISTES ET UN ORCHESTRE PHILHARMONIQUE !

Le nouveau spectacle du Cirque Phénix est une incarnation du rêve de Nelson Mandela. Il associe l'orchestre Philharmonique de Cape Town qui joue des morceaux pop - rock (de Johnny Hallyday à Johnny Clegg) aux acrobates de la compagnie circassienne sociale Zip Zap Circus, en Afrique du Sud. Et toujours, sans aucun animal.

Où ça se passe ? Palais Nikaïa à Nice

Dimanche 29 janvier à 15h

CANNES - BREAK THE FLOOR INTERNATIONAL, UNE COMPÉT MONDIALE

La compétition internationale revient. 16ème édition. Projecteurs, écrans géants, entrées et sorties tonitruantes, jeux de lumières ,ambiance musicale énergique ....Avec les meilleurs mondiaux prêts à s’affronter devant vous, à dévoiler les nouvelles figures de style imaginées et mille fois répétées en petits comités aux 4 coins du monde. L’occasion de mieux connaître un style de danse à forte identité, reconnu désormais comme discipline olympique.

Où ça se passe ? Grand Auditorium du Palais des Festivals de Cannes

Dimanche 29 janvier à 17h

