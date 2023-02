Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (3, 4 et 5 février 23)

BIOT - LA FETE DU MIMOSA

L’Amicale Biotoise des Traditions organise une journée d'animations avec une distribution gratuite de mimosa et un grand marché provençal ainsi que de nombreuses animations :

11h-12h15 : Fanfare Les Baragnas 12h15 : Vin d’honneur animé par Discomania 14h30-17h : Groupe folklorique La Ciamada Nissarda Démonstration de danse en ligne par Mustang Ride Maquillage pour les enfants

GRASSE - LES RITALS

Dans ce seul en scène tendrement bercé à l’accordéon, le comédien Bruno Putzulu (Ici tout commence) redonne magnifiquement chair au récit de François Cavanna (l'écrivain et dessinateur fondateur de Hara Kiri et Charlie Hebdo). Les Ritals raconte le quotidien d'un rejeton d'immigrés, les facéties du papa, l'intarissable grondement de la maman. Un spectacle heureux qui permet de mieux comprendre les immigrés d’hier et les étrangers d'aujourd'hui.

Vendredi 3 février à 20h

MANDELIEU-LA-NAPOULE : JEAN-FRANÇOIS ZYGEL EN CONCERT - COMPLET, SUR LISTE D'ATTENTE

Le célèbre pianiste compositeur s'installe à Mandelieu pour un concert pas comme les autres. Un hommage à Bach à la fois virtuose et décapant !

Vendredi 3 février à 20h30

NICE - LE MANTEAU

Serge Arnaud Akaki Akakievitch (!) est né fonctionnaire à ce que l'on dit. Il s'adonne avec passion à sa fonction de copiste jusqu'au jour où son manteau est usé jusqu'à la corde. Serge Arnaud devient alors un véritable héros de sa condition sociale avec une naïveté qui force le respect (et nous fait rire).

Samedi 4 février à 19h30

MENTON - CE SOIR OU JAMAIS

Chercher l'amour via une application de rencontres réserve souvent des surprises.... Ce soir ou jamais est une comédie fraîche, légère où les deux sexes en prennent pour leur grade.

Samedi 4 février à 20h

CONTES - GRASSE MATINÉE

Cette pièce radiophonique de René de Obaldia a été créée sur France Inter en 1977. Elle met en scène deux femmes-squelettes, deux voisines de cercueil, qui reposent dans un cimetière le long d’une voie ferrée et dont les échanges et les sensations sont ponctuées et produites par le passage régulier des trains. Dialogues vifs, évocation d’une existence passée et questions existentielles...

Samedi 4 février à 20h

MOUGINS - GRAVITROPIE, DE LA DANSE QUI TOURNE (PAS) ROND

Sur un sol en rotation, cinq danseurs-acrobates s’opposent à la (r)évolution imposée... Ils s’y adaptent – comme tous les êtres vivants s’accommodent de leur milieu... Mais plus la rotation accélère, plus la lutte est âpre. Le groupe combat la force centrifuge en faisant front commun.

Samedi 4 février à 20h30

