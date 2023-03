Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (3, 4 et 5 mars)

Vendredi 3 mars

LE CANNET - CHRISTOPHE WILLEM

Christophe Willem lors de son dernier passage à La Palestre au Cannet - La Palestre Cannet

Avec son nouvel album Panorama, le chanteur évoque ses fantômes, ses tourments, mais aussi l’échec de son album précédent. Un écueil qui n'en est plus un : jamais ses nouvelles chansons n'ont été autant écoutées sur les plateformes de streaming. Dépassant même les tubes Double je ou Jacques a dit (qu'il interprétera, aussi, on en est sûr).

Christophe Willem est fidèle au Cannet, il vient à chaque fois qu'il fait une tournée.

Avant son concert, il est interviewé sur France Bleu par Émilie Mazoyer dans Décibels à l'occasion de sa participation aux Enfoirés 2023.

Où ça se passe ? A La Palestre au Cannet

Quand ? Vendredi 3 mars à 20h30

Plus d'infos

NICE - LE PREMIER FESTIVAL DE CINÉ LATINO - AVEC FRANCE BLEU AZUR

La Fiesta del Cine ce sont de nombreux rendez-vous au sein de deux cinés emblématiques de Nice, le cinéma le Variétés et le cinéma le Rialto. Des avant premières, des rencontres avec des réalisateurs, des animations dansantes, culinaires, et beaucoup de surprises sont annoncées. Enfin, un prix du public sera voté en fin de semaine.

Où ça se passe ? Aux cinémas Rialto et Variétés à Nice

Quand ? A partir de vendredi 3 mars 18h (cérémonie d'ouverture) et jusqu'au 11 mars

Plus d'infos

NICE - UNE COMÉDIE SOCIALE (TRÈS) TOUCHANTE

Un plan social. Viviane est seule dans l'open space de la compagnie qui a dégraissée. Son emploi est dans la balance. Elle raconte ce qu'elle vit, ce dont elle se souvient. Une situation extrême . Qui provoque chez cette femme une rencontre avec soi-même.

Où ça se passe ? Au Théâtre Francis Gag à Nice

Quand ? Vendredi 3 mars à 20h30

Plus d'infos

NICE - DEUX FRÈRES DANS UNE AMBIANCE SITCOM DES 90'S

Boris et Lev, deux frères qui habitent ensemble dans un appartement où ils hébergent l’explosive Erica. L’un marginal, l’autre sanguin et la dernière lunatique promettent une cohabitation improbable et un triangle amoureux isocèle… Dans Deux frères, la décennie 90’s, avec walkman, jean oversize, et frigidaire rustique nous plonge dans un univers sitcom qu'on adore, avec beaucoup d'humour (cynique) universel.

Où ça se passe ? Au Théâtre de la Cité à Nice

Quand ? Vendredi 3 mars (et aussi samedi 4) à 20h30

Plus d'infos

NICE - LE FESTIVAL CINÉMA SANS FRONTIÈRES 20ÈME ÉDITION

Le festival Cinéma Sans Frontières est cette année sur le thème des éléments : Élementaire, mon cher Lumière! Des courts-métrages, des films rares ou cultes sont projetés, toujours précédés d'une présentation, et suivi d'un débat.

Où ça se passe ? Au Cinéma Belmondo de Nice

Quand ? A partir de vendredi 3 mars à 20h30 (jusqu'au vendredi 11 mars)

Plus d'infos

ANTIBES - LA FOLLE HISTOIRE DU CINÉMA !

Qui est le (vrai) papa du ciné ? Pourquoi la filmographie de Charlie Chaplin est devenue de moins en moins prolifique ? Pourquoi Steven Spielberg touche encore des bénéfs sur Star Wars ? Plein de questions sur le ciné, et des réponses (vraies et vérifiées) sont échangées dans un seul en scène avec beaucoup d'humour. On apprend en souriant et ça c'est cool pour nos prochaines candidatures à Questions pour un Champion.

Où ça se passe ? Au Théâtre Le Tribunal à Antibes

Quand ? Vendredi 3 mars (et aussi samedi 4) à 20h30

Plus d'infos

ANTIBES - ALEX VIZOREK ET SON ONE-MAN SHOW AD VITAM

Un spectacle... mortel ! Pas de l’humour intello. Alex Vizorek glisse quelques références, c'est cool mais pas au détriment de la drôlerie. Il le dit lui même : "mon contrat avec le public, c’est : « Vous payez pour rigoler »..." et on va être mort ... de rire car ce spectacle parle essentiellement de la fin de vie.

Où ça se passe ? A Anthéa à Antibes

Quand ? Vendredi 3 mars (et aussi samedi 4) à 20h30

Plus d'infos

MENTON - LES ALLUMÉES DE LA GLOTTE

Carine et Karen se sont rencontrées dans une station de ski juste avant le premier confinement. Au cours d’une soirée karaoké, elles interprètent en duo Allumer le feu de Johnny, et c’est la révélation ! Elles font alors le pari de monter ensemble un show : compositions originales et reprises décalées au programme. Le soir de la première, la pression monte... et la partition réglée au millimètre lors des répétitions laisse place à l'impro et la désorganisation.

Où ça se passe ? Au Lavoir Théâtre à Menton

Quand ? Vendredi 3 mars à 20h30

Plus d'infos

Samedi 4 mars

Illustration - La violette est chaque année mise à l'honneur à Tourrettes © Getty

TOURRETTES-SUR-LOUP - FÊTE DES VIOLETTES

Chaque premier week-end de mars, la Fête des Violettes annonce la fin de la saison pour les producteurs. Elle fut créée en 1952 par Victor Linton, un artiste d’origine Écossaise installé à Tourrettes-sur-Loup, avec pour volonté de mettre à l’honneur les horticulteurs de la commune et leur savoir-faire.

Devenue une véritable institution, la Fête des Violettes est aujourd'hui une grande fête avec des chars imposants entièrement recouverts de fleurs, des expos, déambulations, ...

9.000 visiteurs sont attendus.

Où ça se passe ? Au centre du Village de Tourrettes-sur-Loup

Quand ? Toute la journée du samedi 4 et dimanche 5 mars

Plus d'infos

NICE - LIBRAIRES AU FIL DU TRAM, UNE FÊTE AUX LIVRES - GRATUIT

Plusieurs librairies indépendantes ( Les Journées Suspendues, Jean Jaurès, BD Fugue, Les Parleuses, Massena, et La Procure) propose une journée littéraire. Tout au long de cette journée, vous pourrez profiter de spectacles, de rencontres et de dédicaces. Notamment avec Joann Sfar

Où ça se passe : Dans six librairies de Nice

Quand ? Samedi 4 mars, toute la journée

VALLAURIS - GOLFE JUAN - NAPOLÉON ARRIVE À GOLFE-JUAN

Un week-end à la rencontre de l'Histoire à Golfe-Juan où Napoléon débarqua à son retour d'exil le 1er mars 1815. Défilés des troupes, batailles sur la plage commentées et scénarisées, conférences par d'éminents spécialistes de l'histoire Napoléonienne, défilé en ville avec plus de 300 participants...

Où ça se passe ? Plage publique du Soleil à Vallauris Golfe-Juan

Quand ? Toute la journée samedi 4 et dimanche 5 mars

Plus d'infos

PÉGOMAS - FÊTE DE LA PÊCHE ET DE LA NATURE

C'est une tradition depuis 15 ans, avec l'AAPPMA de la Basse Siagne. On présente les activités de l'association, mais aussi une multitude d'objets divers qui font le bonheur des pêcheurs de mer ou de rivière, des artistes fabriquent des leurres et mouches devant nos yeux et les enfants peuvent profiter de nombreuses animations qui sont proposées.

Où ça se passe ? A la salle Mistral de Pégomas

Samedi 4 mars à 10h

Plus d'infos

NICE - 1ER FESTIVAL DE MAGIE - GRATUIT

Plusieurs événements ont lieu tout ce week-end, et notamment un gala international avec 10 artistes mondialement reconnus. L'impossible est possible (et gratuit) : c'est Olmac qui est le parrain de cette première édition. Il montrera son one-man-show, il y aussi des cours, des conf' et du close-up.

Où ça se passe ? A la salle La Cuisine à Nice

Quand ? Samedi 4 mars à 20h (gala) et jusqu'à mercredi 8 mars

Plus d'infos

CANNES- PIETRAGALLA - LA FEMME QUI DANSE

Une vraie introspection de la danseuse étoile. Corps et âme de danseuse, Marie-Claude Pietragalla présente un spectacle aux résonnances intimes où les mots, la musique et la danse ont le charme d'une confidence. D’anecdotes en conseils, Marie-Claude Pietragalla retrace sa carrière, évoque des rôles iconiques et rend hommage à des personnalités majeures de la scène de la danse Internationale.

Où ça se passe ? Au Palais des Festivals de Cannes

Quand ? Samedi 4 mars à 20h30 (complet, des places à gagner sur France Bleu Azur)

Plus d'infos

MANDELIEU-LA-NAPOULE - MES COPAINS D'ABORD

L’amitié peut-elle résister à tout ? Rien n’est moins sûr ! Pour préserver la leur, cinq amis d’enfance se sont fait la promesse de se revoir tous les dix ans. Cette année, les retrouvailles ont lieu chez Samuel, devenu l’un des patrons les plus puissants du monde. Il leur a réservé une surprise de taille, un petit jeu à l’issue duquel il cèdera son fauteuil et sa fortune au vainqueur. La règle est simple : chacun devra convaincre tous les autres qu’il est le meilleur et un gagnant sera élu à l’unanimité.

Où ça se passe ? A l'Espace Léonard de Vinci à Mandelieu-la-Napoule

Quand ? Samedi 4 mars à 20h30

Plus d'infos

LE CANNET - AMEL BENT

La jurée de The Voice revient chanter quasi dix ans plus tard à La Palestre. Elle promet de chanter des chansons qui viennent de chacun de ses albums (et il y en a beaucoup, ça va faire Tourner la tête). Et forcément sa "chanson magique" Ma philosophie. Son dernier album Vivante contient 1, 2, 3 et Le chant des colombes. Plein d'émotions en perspective : ne retenons pas nos larmes.

Où ça se passe ? A la Palestre au Cannet

Quand ? Samedi 4 mars à 20h30

Plus d'infos

Dimanche 5 mars

CANNES - SEMI-MARATHON

Le Semi de Cannes en 2022 - Athletic Club Cannes

L'Athletic Club de Cannes organise cette course qui comprend trois parcours : 5, 10 et 21.1 km.

Circuits plats, en bord de mer et entièrement fermé à la circulation. Des animations sont aussi proposées, et notamment sur le village du Semi, qui compte - par ailleurs - pour se qualifier aux Championnats de France 2023.

Où ça se passe ? Départ de la Pantiéro à Cannes

Quand ? Dimanche 5 mars, premier départ à 8h30

Plus d'infos

GRASSE - CONCERT DE PRINTEMPS - GRATUIT

Revêtus de leur costume de concertistes, les profs du Conservatoire de musique proposent un concert avec des œuvres de Debussy, Offenbach, Perrin, Bolling, des chants traditionnels et des formations variées, parfois surprenantes, comme au piano à 4 et 6 mains…

Où ça se passe ? Au Théâtre de Grasse

Quand ? Dimanche 5 mars à 16h

Plus d'infos