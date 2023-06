Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (30 juin, 1er et 2 juillet)

LE RENDEZ - VOUS INCONTOURNABLE DU WEEK-END

🎵 LE BROC FESTIVAL AVEC ANA POPOVIC ET CHARLIE WINSTON

Samedi 1er et dimanche 2 juillet, le théâtre de verdure du Broc accueille des artistes de renom dans un cadre intimiste.

Ana Popovic , la "Jimi Hendrix au féminin", ouvre le bal avec son blues électrique et virtuose.

Miss Dey assure la première partie du concert d'Ana Popovic

Charlie Winston , le chanteur pop rock folk, présente son nouvel album "As I am", co-écrit avec Vianney.

October Baby, le jeune groupe folk-rock niçois, assure la première partie du concert de Charlie Winston.

VILLEFRANCHE-SUR-MER – L'ORGUE FAIT SON CINEMA !

**Vendredi 30 juin à 20h30 à l’Église Saint-Michel de Villefranche-sur-Mer - Gratuit

Vous pourrez voir La princesse aux huîtres, un film muet de Lubitsch avec Buster Keaton, le roi du burlesque. Vous aurez droit aussi à une improvisation à l’orgue en direct par un virtuose sur l’orgue historique des frères Grinda. Et pour les curieux, il y aura une discussion avant le film sur le film et l’improvisation à l’orgue au cinéma.

CANNES – BIG PERF : MONTREUX COMEDY CAP AU SUD

Vendredi 30 juin à 20h30 au Palais des Festivals de Cannes

Rendez-vous au Palais des Festivals pour une soirée de rire et de détente avec Vérino et 8 humoristes francophones. Une sorte d’échantillon du festival très célèbre de Montreux mais chez nous. D’ailleurs le gala est inédit, spécialement écrit pour Cannes. Autour de MC Vérino: Merwane Benlazar, Pierre Thevenoux, Ilyes Djadel, Urbain, Laurie Peret, Charlotte Boisselier et La Bajon. Ne manquez pas ce spectacle exceptionnel !

CAGNES SUR MER – JAZZ AU CHÂTEAU

Vendredi 30 juin à 21h sur la place du Château Haut de Cagnes - Gratuit

C’est le premier rendez-vous du festival Jazz au Château. Vous pourrez écouter le BehiaJazz Band, qui rendra hommage à Billie Holiday, la légende du blues. Behia est une chanteuse à la voix magnifique qui interprète avec sincérité et sensibilité le répertoire de Billie Holiday. Elle sera accompagnée par des musiciens de qualité pour vous offrir un concert émouvant et swingant.

NICE – LE FAUX MAGNIFICO

Vendredi 30 juin à 21h place du palais de Justice dans le Vieux-Nice - Gratuit

Le festival de Commedia dell’arte se poursuit . Venez assister à une comédie délirante et pleine de rebondissements, écrite et mise en scène par Carlo Boso, maître de la Commedia dell’arte. Dans une lointaine province, le gouverneur Pantalone veut marier son fils à une riche princesse, mais il doit faire face à un inspecteur corrompu, un capitaine fanfaron et un Arlequin malicieux. Qui épousera la belle héritière ? Quels secrets se cachent derrière les masques ?

CHÂTEAUNEUF GRASSE – CHÂTEAUNEUF SOUS LES ÉTOILES, RECITAL DE THIBAULT CAUVIN

Vendredi 30 juin à 21h dans les jardins de Notre Dame du Brusc à Châteauneuf-Grasse

Un voyage intime dans l'œuvre de Bach. Par Thibault Cauvin qui est un guitariste très célèbre et qui vous propose une véritable expérience. Thibault Cauvin est né avec une guitare, celle que lui a tendue son père, lui-même musicien. Cette représentation exceptionnelle sera un moment suspendu et hors du temps. Inoubliable.

NICE – CONCERT A LA BOUGIE

Vendredi 30 juin à 21h30 au Parc Chambrun à Nice

Candlelight est une expérience musicale magique à la bougie dans le Temple de l’Amour, un lieu magnifique dans le Parc Chambrun à Nice. Vous pourrez écouter les musiques de films de Hans Zimmer (comme Pearl Harbor, Interstellar ou Pirate des Caraïbes) interprétées par un quatuor à cordes en plein air. C’est une occasion unique de redécouvrir ces chefs-d’œuvre cinématographiques dans une ambiance intime et romantique.

PEILLON – LE FESTIVAL LE PLUS PERCHÉ

**Du vendredi 30 juin au lundi 3 juillet, à Peillon Village

Venez découvrir le Peillon Jazz Festival, un événement unique qui vous invite à plonger dans l’univers du jazz dans un cadre exceptionnel. Le vieux village de Peillon, classé parmi les plus beaux de France, vous ouvre ses portes pour quatre soirées de concerts avec des artistes de renom. Vous pourrez admirer la vue imprenable sur la vallée du Paillon de l’Escarène, flâner dans les ruelles médiévales, déguster des spécialités locales au four à bois communal, ou encore visiter la chapelle des Pénitents Blancs et ses fresques classées. Une expérience multi-sensorielle alliant jazz, nature et patrimoine. Ne manquez pas ce festival pépite.

Vendredi 30 juin : deux concerts de jazz à partir de 20h45

Samy Thiébault, saxophoniste et flûtiste virtuose, vous fera voyager avec son répertoire métissé et coloré, inspiré par les musiques du monde.

Robin McKelle, chanteuse américaine à la voix soul et puissante, vous séduira avec ses reprises de standards du jazz et du blues, ainsi que ses compositions originales.

Samedi 1er juillet : trois concerts de jazz à partir de 19h

Christian Lampidecchia, accordéoniste talentueux, vous fera découvrir son univers musical riche et varié, entre jazz manouche, musette et tango.

China Moses, fille de la légendaire Dee Dee Bridgewater, vous enchantera avec sa voix chaude et expressive, qui mêle jazz, soul et R&B.

Sylvain Luc Quartet, un groupe de musiciens exceptionnels, mené par le guitariste Sylvain Luc, qui a collaboré avec les plus grands noms du jazz français comme André Ceccarelli ou Biréli Lagrène.

Dimanche 2 juillet : trois concerts de jazz à partir de 19h

Giovanni Gambino Quartet, un quatuor de jazz italien, qui vous fera vibrer avec ses compositions originales et ses arrangements de standards du jazz.

Clovis Nicolas Quintet, un quintette de jazz new-yorkais, qui vous fera swinguer avec son style élégant et dynamique, influencé par les grands maîtres du jazz comme Duke Ellington ou Count Basie.

Mirabassi Trio, un trio de jazz franco-italien, qui vous fera rêver avec ses mélodies poétiques et lyriques, portées par le piano de Giovanni Mirabassi.

Lundi 3 juillet : deux concerts de jazz à partir de 20h45

André Ceccarelli/Sylvain Luc Quartet, un quartet de jazz français, qui vous fera partager sa passion pour le jazz avec son jeu virtuose et inventif, sous la direction du batteur André Ceccarelli et du guitariste Sylvain Luc.

Jp.Como Quartet, un quartet de jazz français, qui vous fera groover avec son répertoire funk et soul, emmené par le claviériste Jean-Pierre Como.

CANNES – L'ÉVÉNEMENT 7 PLAGES CAPITALES

Samedi 1er et dimanche 2 juillet à Cannes - Gratuit

Les 7 Plages Capitales : le festival qui va vous faire aimer le sable dans les chaussures ! Pendant deux jours, profitez d’un programme de folie pour découvrir le bord de mer et ses plages comme vous ne les avez jamais vus. Au menu : des activités, des animations et des loisirs gratuits pour tous les goûts et tous les âges. Voici ce qui vous attend :

Samedi 1er juillet :

Envie de faire la fête en famille ou entre amis ? Direction la plage Événementielle à la Pointe Croisette (entrée par le parking Palm Beach) de 18h à 23h30. Au programme : des groupes de musique, des DJ’S et des animations artistiques et collaboratives. Ambiance garantie !

Vous êtes plutôt du genre à taquiner le goujon ? Rendez-vous à la plage Enfants au Ponton Guillaume Apollinaire (bd du Midi-Louise Moreau) de 20h à 21h pour une initiation à la pêche. Et si vous avez le courage de passer la nuit sur place, vous pourrez participer au concours de pêche de 22h à 7h du matin. Le lendemain, remise des prix à 8h pour les plus chanceux !

Dimanche 2 juillet :

Vous aimez lire et rencontrer des auteurs ? Ne manquez pas la Bibliothèque de plage Zamenhof de 9h30 à 12h. Vous pourrez échanger avec de nombreux auteurs en herbe résidant à Cannes et découvrir leurs ouvrages. Séances de dédicaces, animation autour du conte avec un artiste, il y en aura pour tous les goûts !

Vous êtes fan de sports nautiques ou vous voulez simplement vous rafraîchir ? Filez à la plage de l’Environnement et du sport en plein air à Gazagnaire de 10h à 19h. Vous pourrez profiter d’un accès gratuit aux activités de la base nautique : paddle, catamaran, kayak, longe côte. Et si vous voulez en savoir plus sur la préservation des ressources marines, vous pourrez participer à des ateliers pédagogiques et rencontrer l’association Nature Dive.

Vous avez envie de bouger et de vous amuser ? Rejoignez la plage Sports au Boulevard du Midi-Louise Moreau (kiosque 16) de 10h à 19h. Vous pourrez vous inscrire au tournoi de beach-volley ouvert à tous. Et pour les enfants, il y aura une aire de structure gonflable et des jeux en bois, ainsi qu’un atelier ludique sur les médias avec Pitchoun TV (kiosque 33).

Vous cherchez un moment de détente et de bien-être ? Allez à Bijou Plage de 10h à 19h. Vous pourrez pratiquer le taï-chi, écouter un DJ set, une musique zen, ou encore visiter le bibliobus dans un aménagement type jardin zen. De quoi se ressourcer !

Vous rêvez d’un tête à tête conté ? C’est possible à la Bibliothèque de plage Zamenhof à partir de 16h. Venez vous asseoir 5 minutes avec l’un des quatre conteurs qui vous attendent pour vous raconter une histoire rien que pour vous. Une expérience unique !

Vous voulez terminer la journée en beauté ? Installez-vous confortablement sur la plage Macé à partir de 22h pour la projection du film Jack Mimoun et les secrets de Val Verde dans le cadre de Ciné Quartier. Un film d’aventure qui va vous faire voyager !

ISOLA 2000 - FÊTE DE LA TERRE ET DE LA MONTAGNE

Samedi 1er juillet à partir de 10h à Isola 2000 - Gratuit

Découvrez les activités, les produits et les acteurs de ce territoire exceptionnel. Au programme : marché de producteurs locaux, ateliers pédagogiques, randonnées à thèmes, barbecue géant, concert de jazz, le tremplin musical Covers au sommet avec France Bleu Azur et bien plus encore !

Parmi les temps forts :

10h-17h : Animation Drone Panoram’Air : survolez les sommets d’Isola lors d’un vol immersif en drone

12h : Barbecue géant sur le front de neige réalisé par l’Équipe de l’Office de Tourisme

13h : Concert avant première du festival l’Isola du Jazz

15h00 : Atelier découverte de l’apiculture de montagne

17h30 : Lancement du tremplin musical « Covers au sommet » en partenariat avec France bleu Azur (tous les samedis de l’été à 18h, un groupe Azuréen s’emparera de la scène pour faire son show https://www.coversausommet.fr/ )

ANTIBES - FÊTE DU BASKET

Samedi 1er juillet de 10 à 22h en non-stop sur le Pré des Pêcheurs à Antibes - Gratuit

Pour clôturer la saison, les Sharks organisent une petite fête avec du basket freestyle, du basket fauteuil, des structures gonflables, une chasse au trésor et un atelier zumba.

NICE – MISTERO BUFFO

Samedi 1er juillet 21h Centre Culturel la Providence dans le Vieux-Nice

Le festival de Commedia dell’arte se poursuit Matthias Martelli, ici, interprète seul sur scène des textes de Dario Fo, Prix Nobel de littérature. Il incarne des personnages bouffons qui vivent des aventures comiques, poétiques ou tragiques, liées au mystère christique. Il s’inspire de textes italiens du Moyen Âge et les commente avec humour et critique.

VALBONNE - CINÉ PLEIN AIR AVEC TOM CRUISE

**Samedi 1er juillet 21h30 place Méjane à Valbonne - Gratuit

Rendez-vous sur la place Méjane à Valbonne pour une soirée cinéma de plein air. Au programme : Top Gun Maverick, le film d’action avec Tom Cruise. Vous pourrez vous restaurer sur place ou apporter votre pique-nique. N’oubliez pas vos fauteuils et vos plaids.

Et aussi...

Dans notre émission Les Azuréens qui donnent envie de sortir, on a évoqué :

le premier festival d'humour d'Opio, qui a lieu samedi 1er juillet au profit des Restos du Coeur, le cinéma de Beaulieu qui prend ses quartiers d'été avec une première projection en plein air dimanche 2 juillet ,



les nocturnes du piano à Cagnes-sur-Mer samedi 1er et dimanche 2 juillet notamment ,

le spectacle One night in Broadway à Nice et la programmation féminine du Théâtre du Collège international de Cannes, samedi 1er juillet,