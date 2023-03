Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (31 mars, 1 et 2 avril)

Vendredi 31 mars

Le salon ID Week-end sur le port de Nice en partenariat avec France Bleu Azur

Illustration - Le salon ID week-end en 2022 - Corinne Christin

Des activités pour tous, tout le week-end : du simulateur de pêche à la trottinette électrique tout terrain, en passant par des jeux d'agilité façon Fort Boyard, des ateliers DIY pour enfants et adultes, des cours de yoga et de bodysculpt, il y en a pour tous les goûts et tous les âges dans ce salon qui est gratuit.

Vous pourrez découvrir de nouvelles disciplines : assistez à des spectacles de hip hop et de capoeira, ou admirez les démonstrations d'e-foil dans la rade du port de Nice. ID Week-end c'est aussi le premier salon du tourisme et des loisirs à Nice. Le salon propose donc une grande variété de destinations et d'activités de loisirs, de culture, de sport, dont on ne soupçonne peut-être pas l'existence.

ID Week-End rassemble des experts qui vous donneront toutes les clefs pour organiser de nouvelles expériences, que vous soyez adeptes de sensations fortes, de farniente, férus de sport, de culture, ou proches de la nature. Dans une ambiance détendue et conviviale, vous pourrez découvrir, tester, vous amuser et prévoir vos futures destinations et activités.

En bonus, vendredi 31 mars, l'équipe de France Bleu Azur est en direct du salon de 10h à 19h.

et sinon....

- Nice : l'Oeuvre intégrale de Shakespare (abrégée)

Sauvagement comique, excentrique et scandaleuse, cette course folle à travers les 37 pièces (+ les sonnets) de Shakespeare vous laissera à bout de souffle et tordu de rire. Trois cinglés en collants roses peuvent-ils vraiment accomplir cet exploit en 90 minutes ? Certainement pas, mais on s'amusera bien à les voir tenter le coup! Il y a trois représentations, vendredi samedi et dimanche au Théâtre de la Semeuse dans le Vieux-Nice.

- Grasse : Les Nuits Barbares

Au Théâtre de Grasse, vous allez être captivé par Les Nuits Barbares de Hervé Koubi. Une création chorégraphique très différente des spectacles de danse traditionnels. Il y a dans Les Nuits Barbares plein d'énergie, de force et de mouvements acrobatiques impressionnants. Les quatorze danseurs Algériens et Burkinabés sur scène courent, sautent et virevoltent dans des tableaux somptueux qui évoquent la parade guerrière, le ballet contemporain et même le hip hop.

Samedi 1er avril

Biot et les templiers, le come-back à Biot en partenariat avec France Bleu Azur

Illustration - Biot et les templiers et son défilé aux flambeaux reviennent après neuf ans d'absence - Ville de Biot

Biot et les Templiers, en partenariat avec France Bleu Azur revient ce week-end. L'évènement n'a pas eu lieu depuis neuf ans. On célèbre cette année l'héritage des Templiers à la ville de Biot. Ce sont eux qui ont contribué à la création du territoire, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les organisateurs ont pour objectif de faire revenir l'événement plus haut et plus fort que jamais, avec des spectacles équestres, de la fauconnerie, des combats, de la musique, et un feu d'artifice. L'entrée est gratuite et les parkings sont également gratuits avec des navettes disponibles pour vous transporter.

et sinon...

- Nice : Jenifer en concert

Jenifer, la Niçoise, est de retour sur scène au Palais Nikaïa de Nice pour le plus grand bonheur de ses fans ! Après la sortie de son dernier album "n°9" à l'automne dernier, la chanteuse propose un concert aux sonorités pop et vintage. Mais ce n'est pas tout, Jenifer sera accompagnée d'une équipe de musiciens talentueux et d'une scénographie à couper le souffle pour créer une ambiance survoltée et inoubliable. Ne manquez pas l'enfant du pays !

- Nice : Tango de Mi Flor à l'Amphithéâtre Garibaldi

C'est un concert théâtralisé avec de la danse, de la poésie tragique et pleine de philosophie joyeuse aussi et de très belles chansons. Un excellent danseur argentin venu de Paris et un bandoneoniste Argentin arrivera de Rome pour l'occasion.

- Nice : un Counta Lab gratuit (et ce n'est pas un poisson)

Des passionnés de théâtre d'improvisation, les Counta blabla, aime partager leur créativité et explorer de nouveaux concepts de spectacle. Les Counta Lab sont leur laboratoire d'expérience de shows. Samedi soir à 20h45 au P'tit Baz'Art à Nice, c'est gratuit mais il faut réserver (il faudra quand même consommer 5 €)

Dimanche 2 avril

Jour J de l'exposition Sous le soleil en partenariat avec France Bleu Azur

Les trois héroïnes de Sous le Soleil : Laure (Bénédicte Delmas), Caroline (Adeline Blondieau) et Jessica (Tonya Kinzinger) - Gilles Toucas

L'histoire de la série culte Sous le Soleil, enfin racontée dans une exposition qui va durer un an au Musée de la Gendarmerie et du Cinéma à Saint-Tropez. Dans les années 2000, Sous le Soleil a mis sous les projecteurs le village et contribué à exporter le mythe Saint-Tropez à travers le monde.

et sinon...

- Cannes-la-Bocca : Cyrano of the moon à 18h30

Cyrano of the moon met en scène 7 comédiens et 5 musiciens dimanche 2 avril au Théâtre La Licorne.

Inspiré par les alexandrins d'Edmond Rostand, ce spectacle nous transporte dans les années 70 au club nocturne Le Xénon. Là bas, des musiciens et des rockeuses séduisantes se croisent au son des plus grands titres des Pink Floyd.

- Grasse : Queen Blood à 20h

Queen Blood est une performance qui explore les liens entre la danse, la féminité, la culture urbaine et la créativité . Les danseuses , des femmes exceptionnelles avec des spécialités comme le hip-hop, bousculent leurs acquis techniques pour montrer ce que signifie la féminité . Un spectacle créé par feu Ousmane Sy , qui était l'un des principaux ambassadeurs de la house en France