Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (5, 6 et 7 mai)

L'événement du week-end : le Festival du livre jeunesse de Villeneuve-Loubet

C'est samedi et dimanche ! Au Pôle Culturel Auguste Escoffier, découvrez une grande librairie pour enfants, des animations, des ateliers, des spectacles, des auteurs et illustrateurs en dédicace... Tout pour émerveiller petits et grands curieux ! Entrée libre et activités gratuites.

Vendredi 5 mai

Jeff Panacloc au Palais Nikaïa vendredi à 20h

vous invite à un voyage délirant dans sa nouvelle attraction, la « Jeff Panacloc Adventure ». Accompagné de Jean-Marc et d’autres personnages loufoques, il vous fait rire avec un humour sans tabou ni limite. Un spectacle inédit et explosif à ne pas manquer !

A 20h30 vendredi au Théâtre de la Cité de Nice, c'est Philippe Lellouche

qui rôde son nouveau spectacle Comme à la maison. Venez assister à la création du nouveau projet de Philippe Lellouche. Après avoir triomphé au théâtre, il monte seul sur scène, pour partager son quotidien, mais aussi sa vision de la vie, du monde, sans oublier l’arrêt des slows…

Ce week-end (c'est ouvert vendredi samedi et dimanche), découvrez Nice an English Story, l'expo so British au musée Masséna ! Plongez dans un pan (bagnat) de l'histoire Niçoise et découvrez comment les Anglais ont transformé la ville en y construisant des immeubles crème et des palaces. Explorez également les visites de la Reine Victoria à Nice et la venue du futur roi Charles III, citoyen d'honneur de la ville il y a cinq ans. Et notamment, lorsqu'il a dégusté la socca sur le cours Saleya. L'expo se voit jusqu'au 14 mai.

Vendredi à 20h30 au Théâtre Francis Gag, la pièce "La porte à côté" : dans cette pièce de Fabrice Roger-Lacan, une psy et un vendeur de yaourts, voisins de palier, se détestent. Ils se retrouvent tous deux à la recherche de l'amour sur des sites de rencontres. Quand ils trouvent finalement leurs âmes sœurs, ils ne peuvent s'empêcher de se le dire, même s'ils savent que cela va probablement entraîner une dispute de plus. Est-ce que ce sera la dernière ?

Samedi 6 mai

Samedi à 20h30 Wax Tailor est à l'Espace Léo Ferré de Monaco.

C’est un spectacle d’exception qui s’annonce, avec de la musique, évidemment, mais aussi des images et des décors pour emporter les spectateurs dans son univers singulier.

Une pièce bien amusante au Théâtre Le Tribunal d'Antibes à 20h30 (vendredi et samedi). Et Toque ! Ce soir le critique gastronomique monsieur vachard a retenu une table : tout le personnel est sur le qui-vive !

Dimanche 7 mai

Lu Mai c'est aussi à la Gaude dimanche de 10 à 17h30 . La fête des Mai est de retour à La Gaude après des années d'absence ! La fête célébrant le renouveau de la nature sera marquée par des danses folkloriques, des ateliers pour enfants, des stands de marché et même un concours de chapeaux fleuris. Les visiteurs pourront également découvrir la cuisine Niçoise avec une séance de transmission de recettes inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco.

La première fête des mai 2023

(le 1er a été annulé à cause du mauvais temps) a lieu aux jardins des Arènes de Cimiez dimanche 7 mai de 11h à 19h. Au programme, des chorales, des danses folkloriques, des balsèti, et des jeux traditionnels en bois, ainsi que des ateliers de fabrication de galets. De plus, des spectacles tels que des contes musicaux, des concerts et des animations musicales seront présentés sur la petite scène de 14h à 17h. Venez profiter d'une journée de divertissement et de traditions à Nice (surtout que c'est gratuit)

Tout ce week-end à Mandelieu-la-Napoule (de vendredi à lundi!), il y a la Fête de la Saint-Pons sur la place de Capitou. Des événements tels qu'un loto, un défilé, un feu d'artifice, une messe, une procession, un jeu provençal, un concert et un bal auront lieu pendant la fête. La buvette et le barbecue seront ouverts tout au long des festivités.