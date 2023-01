Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (6, 7 et 8 janvier)

La vérité si je mens....ta liste, la première du nouveau spectacle de mentalisme de Zatanna à Nice

L'affiche du nouveau spectacle de Zatanna

Zatanna a choisi de parodier ce titre d'un film culte pour s'amuser avec le public d'expériences sur la vérité et le mensonge, dans un spectacle de mentalisme interactif et amusant.

ⓘ Publicité

Vendredi 6 janvier à 19h au Théâtre de l'Impasse de Nice, plus d'infos

Les Fourberies de Scapin par le TNN à Nice

Octave aime Hyacinte tandis que Léandre aime Zerbinette, mais les deux pères des amoureux ne l’entendent pas de cette oreille ! C'est la version, avec la troupe du TNN, qui est ici proposée. "Cette farce de Molière est intemporelle car elle met en scène la bonté des gens de peu, la fourberie naturelle des humains, bons vivants mais malins, généreux mais brutaux", explique Muriel Mayette Holtz qui l'a mise en scène.

L'affiche des Fourberies de Scapin par le TNN © Radio France - Théâtre National de Nice

Vendredi 6 à 20h et samedi 7 janvier à 15h à la Cuisine à Nice, plus d'infos

Noémie De Lattre Féministe pour homme à Antibes

C'est un spectacle d'humour, mais super sérieux. Une sorte de conf' mais façon rock'n'roll et qui permet de renvoyer les clichés sur le féminisme aux oubliettes. Punchlines garanties.

L'affiche de Noémie De Lattre

Vendredi 6 janvier à 20h30 à Anthéa à Antibes, plus d'infos

Le Breakfast run de la Prom Classic à Nice GRATUIT

Le 10 kilomètres Niçois, qui ouvre traditionnellement l’année des courses pédestres a fait le plein très vite (tous les dossards ont pris preneur). L'habituelle course part sur le bord de mer, elle est chronométrée (ou pas) et toujours avec des coureurs déguisés. Pour les retardataires un breakfast run le samedi matin gratuit et ouvert à tous est organisé. Une collation sera offerte par Azur Sport Organisation après la séance.

L'affiche de Breakfast run - Prom Classic

Samedi 7 janvier à 10h (se présenter 20 minutes avant) au Village de la Prom'Classic, promenade des Anglais à Nice, plus d'infos

Le Bain du Nouvel An de Beaulieu-sur-Mer GRATUIT

Le chocolat chaud est offert pour se réchauffer après avoir été dans la Méditerranée. Un moment convivial et familial pour attaquer la nouvelle année du bon pied !

Samedi 7 janvier à 10h45 plage de la Baie des fourmis à Beaulieu-sur-Mer, plus d'infos

Une comédie avec Guillaume de Tonquédec à Cannes

C'est tendre, drôle autant qu'émouvant. Une comédie théâtrale contemporaine qui nous rappelle combien cet art est un besoin essentiel. Avec Guillaume de Tonquédec qui jouait Renaud Lepic dans Fais pas ci fais pas ça.

Samedi 7 janvier à 20h30 au Palais des Festivals de Cannes, plus d'infos

Un spectacle cabaret à Saint-Vallier de Thiey

Une troupe composée d’artistes danseurs, breakers aux influences Outre Atlantique, le tout accompagné par une chanteuse, meneuse de revue. Bella Notte met en scène cette fusion d’univers. C'est la magie d’un cabaret moderne couplé à une ambiance rythmée et glamour qui vous attend.

Samedi 7 janvier à 20h30 Espace du Thiey à Saint-Vallier-de-Thiey, plus d'infos

Le Bain du Nouvel An de Menton GRATUIT

On se jette à l'eau, aux Sablettes. Chaque participant recevra un tee-shirt de l'événement ainsi qu'un bonnet de Noël !

Dimanche 8 janvier dès 9h30 (bain à 11h) aux Sablettes, devant la salle polyvalente de Menton Plus à Menton, plus d'infos

La Galette Show du Petit Moulin à Nice

L'occasion de découvrir le nouveau cabaret Au petit Moulin, près de la promenade des Anglais à Nice. Deux drag-queen s'amusent avec vous, Cédric Lorenzi est le monsieur Loyal de l'affaire. Et la galette est (forcément) trop bonne !

Dimanche 8 janvier 16h Au petit Moulin à Nice, plus d'infos

Cristal est l'une des deux drag qui assurent le Galette Show - Au Petit Moulin

Fantaisie, à Scène 55 à Mougins GRATUIT

Par l'ensemble des professeurs de l'école de musique de Mougins, on vous offre (oui car c'est une entrée libre) un programme classique, jazz et musiques actuelles.

Dimanche 8 janvier à 17h à Scène 55 à Mougins, plus d'infos