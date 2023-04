Que faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ? (7, 8 et 9 avril)

On a pas envie de sortir, petites souris, avec tout ce programme ?

Vendredi 7 avril :

Tout ce week-end (et jusqu'au 15 avril) le festival In&Out de Nice , en partenariat avec France Bleu Azur, célèbre ses 15 ans avec 43 projections dans 6 lieux différents.

L'affiche de In&Out dessinée par Maxime Parodi - Les Ouvreurs

Le festival met en avant le meilleur du cinéma queer et LGBT du monde entier, ainsi que des rencontres avec des cinéastes et des artistes queer, des ateliers sur les archives LGBTQIA+ et la danse Voguing.

Une expérience culturelle unique à ne pas manquer.

Et sinon,...

18h : Soirée Mario Kart au Ciné Pathé Gare du Sud avec The Nice Geek : tournoi commenté en direct, free player et projection de Super Mario Bros. En partenariat avec France Bleu Azur

18h30 : Le Mur à Mouans-Sartoux : au cœur de la ville (allée Lucie Aubrac), des artistes sont invités à réaliser une performance en direct. L'œuvre est visible ensuite deux mois.

: au cœur de la ville (allée Lucie Aubrac), L'œuvre est visible ensuite deux mois. 20h : Assistez au spectacle de Zize, la Marseillaise déjantée , qui va marier son fils. La Famille, mamma mia !!! est un spectacle drôle et divertissant, en partenariat avec France Bleu Azur. Cela se passe au Casino Terrazur à Cagnes-sur-Mer.

Assistez au spectacle de , qui va marier son fils. est un spectacle drôle et divertissant, Cela se passe au 20h : Oldelaf le chanteur rock à l'humour grinçant, sera au Théâtre de la Cité à Nice avec Arnaud Joyet pour Traqueurs de Nazis . Si vous cherchez des nazis, ne les traquez pas vous-même, laissez Oldelaf s'en charger.

avec pour . Si vous cherchez des nazis, ne les traquez pas vous-même, laissez Oldelaf s'en charger. 20h : Max joué au Théâtre des Franciscains de Nice . Max Linder revit, on parle de lui qui a été oublié alors qu'il s'agit d'une superstar du cinéma muet. Jérémy Lopez de la Comédie Française l'incarne dans une pièce bouleversante (aussi samedi à 15h).

Samedi 8 avril :

Les festivités de Pâques à Vence , en partenariat avec France Bleu Azur, ont lieu tout le week-end

L'affiche de Vence fête Paques - Ville de Vence

Des danses, des défilés, un grand corso fleuri, une bataille de fleurs, une chasse aux œufs, des animations pour enfants et une petite ferme pédagogique.

Les manèges et jeux pour enfants seront disponibles sur l'Esplanade Maréchal Juin. Les animations sont gratuites, la chasse aux œufs coûte 2 euros.

Et sinon...

11h : Pour les amateurs de tatouages , rendez-vous au Nice Tattoo Festival à Cagnes-sur-Mer . Des artistes tatoueurs français et internationaux seront présents pour vous faire découvrir leur art. Tarifs : 10 euros, réduit 8 euros. Si vous avez toujours rêvé de vous faire tatouer une tulipe, c'est le moment (et ça dure tout le week-end).

, rendez-vous au . Des artistes tatoueurs français et internationaux seront présents pour vous faire découvrir leur art. Tarifs : 10 euros, réduit 8 euros. (et ça dure tout le week-end). 19h30 : Si vous êtes fan de comédie, ne manquez pas Paris Barbès Tel-Aviv à la Comédie de Nice . Une pièce grinçante sur la tolérance et le vivre ensemble . Les préjugés, c'est comme les cacahuètes, on en mange une, on ne peut plus s'arrêter. Représentation aussi dimanche 9 avril.

Si vous êtes fan de comédie, ne manquez pas . . Les préjugés, c'est comme les cacahuètes, on en mange une, on ne peut plus s'arrêter. Représentation aussi dimanche 9 avril. 20h30 : Bertrand Belin , le musicien aux mélodies ciselées, sera en concert au Théâtre Claude Debussy à Cannes . Un voyage en poésie garanti. Tarifs : de 11 à 28 euros. Si vous cherchez un moyen de vous échapper de la réalité, Bertrand Belin est votre homme.

, le musicien aux mélodies ciselées, sera en concert au . Un voyage en poésie garanti. Tarifs : de 11 à 28 euros. Si vous cherchez un moyen de vous échapper de la réalité, Bertrand Belin est votre homme. 20h30 : Pour les fans d'humour, Oldelaf et Arnaud Joyet sont aux Arts d'Azur au Broc pour Traqueurs de Nazis. Tarifs : 10/15 euros. Humour, chansons, et traque aux méchants avec des benêts.

Dimanche 9 avril :