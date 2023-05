Que faire ce week-end en Île-de-France ? Voici 5 idées sorties dans la région !

Seine-et-Marne : Le retour des soirées aux chandelles au Château de Vaux-le-Vicomte

Le Château de Vaux-le-Vicomte renouvelle l'éxperience des soirées aux chandelles ! - Château de Vaux-le-Vicomte

Ces soirées sont l’occasion de visiter le monument en nocturne sous un autre angle et de redécouvrir ses 33 hectares de jardin créés par Le Nôtre éclairés de plus de 2 000 chandelles avant le feu d’artifice à 23H !

Pour la visite château + jardins comptez 22€ en plein tarif et 17,50€ en tarif réduit (6-17ans, handicapé, étudiant).

Pour la visite uniquement des jardins comptez un tarif unique de 16€

Attention : Réservation obligatoire sur le site du château .

Paris : Le festival de la magie au Jardin d'Acclimatation

Le festival de magie revient au jardin d'Acclimatation ! - Festival de la magie

Après avoir accueilli 50 000 visiteurs en 2022, le festival de magie donne rendez-vous aux amateurs d’illusions jusqu'à dimanche au Jardin d'Acclimatation. Parmi les magiciens présents, Maxime Tabart, il était notre invité ce vendredi à 7h45.

Au total, plus d’une cinquantaine de spectacles en plein air, 23 artistes et trois soirées magiques au Théâtre Rouge du Jardin d’Acclimatation. Au programme : hypnose, télépathie, mentalisme ou encore prestidigitation.

L'évènement est en accès libre et gratuit. L'entrée du Jardin d'Acclimatation est de 7 euros.

Yvelines : Une ballade à Montfort-l'Amaury, au coeur d'une véritable terre de tournage

Depuis plus de 80 ans, Montfort-l'Amaury a accueilli des dizaines de tournages dans les différents lieux de la commune. Henri-Georges Clouzot (Le Corbeau), Claude Chabrol, Jean-Jacques Annaud ou encore Jean-Marie Poiré (Les Visiteurs), Claude Lelouch et même Guillaume Canet (Ne le dis a personne) y ont tourné.

Il y a quelques jours avait lieu le tournage d’un film retraçant la vie du compositeur Maurice Ravel et sa création du Boléro. Sachez que Maurice Ravel qui a vécu 16 ans dans la commune.

Jusqu’au 28 mai découvrez l’exposition « Montfort et le cinéma » à la Maison du Tourisme et du Patrimoine !

Val d'Oise : La Guinguette de Pontoise

C'est une tradition qui revient à la mode : les guinguettes au bord de l'eau ! Celle de Pontoise a ouvert ce jeudi soir et jusqu'au 3 septembre 2023, Mathieu Barthélémy, son gérant, était l'invité du 6/9 France Bleu Paris.

Yvelines : Dinosaurs World aux Clayes-sous-Bois

L'exposition poursuit sa tournée dans notre région et s’arrête jusqu’à dimanche dans les Yvelines aux Clayes-sous-Bois.

Dinosaurs World c’est une trentaine de dinosaures robotisés a taille réelle dans une ambiance sonore immersive !

Plus de 30 dinosaures à découvrir à Dinosaurs World ! - Dinosaurs World

Il y aura des animations avec des explications autour de chaque dinosaures et même un simulateur 8D avec des sièges dynamiques pour vous emmener sur la Terre des dinosaures ! Vous pourrez également assister à un atelier de fouilles archéologiques, une séance de caresses du triceratops du film Jurassic World, un film documentaire et un quizz pour gagner le diplôme du petit paléontologue et une aire de jeu pour les plus jeunes avec des structures gonflables !

Toutes les informations sur le site de l'exposition .