Que faire en Béarn / Bigorre : A la découverte du site naturel du lac de Castet en Vallée d’Ossau

Les Pyrénées recèlent de nombreuses pépites naturelles que les premiers rayons de l’été vous incitent à découvrir. Parmi eux, le lac naturel de Castet, au cœur de la Vallée d’Ossau (Béarn). Pour le découvrir, direction la D934 qui vous conduira jusqu’au village de Bielle. Après avoir laissé votre voiture sur le parking Ayguelade, à hauteur des Boutiques d’Ossau, vous pourrez partir à l’aventure (familiale) de cet espace naturel.

Autour du lac, les balades pourront prendre de nombreuses formes. Et grâce à la Maison du lac, où vous retrouverez Nicolas et Margaux Magnin, vous saurez toutes les richesses sportives et ludiques que vous réserve l’espace. « Vous pourrez vous balader à pied autour de ce lac de 20 hectares, mais aussi profiter d’une barque pour quatre, et pour les plus sportifs le canoë-kayak ou le paddle », explique Nicolas Magnin.

A proximité de la Maison du Lac, vous pourrez également retrouver un petit snack pour une pause pique-nique ou gourmande, ainsi qu’une aire de jeux pour les enfants avec une petite tyrolienne et un toboggan.

Des concerts à la Maison chaque vendredi de l'été

Si le Théâtre de Verdure restera calme pour cet été un peu particulier, les concerts au sein de la Maison du lac reviendront durant les mois de juillet et d’août, chaque vendredi soir. La programmation est à retrouver sur la page Facebook de la Maison du Lac de Castet. Le groupe Alma Sister ouvrira la saison estivale dès le vendredi 3 juillet à partir de 19h30.

« Nous proposons également d’autres activités, en partenariat avec Fun Vallée, comme la location de VTT électriques et de Trottinettes électriques tout terrain, pour faire le tour du site et découvrir le lac », ajoute Nicolas Magnin.

Mêler fitness et canyoning

Une balade d’une heure et demi autour de l’espace aquatique où vous trouverez aussi de la randonnée, des séances de fitness outdoor, un pack entre canyoning et pilate… Autant de propositions originales qui vous inciteront à découvrir le lac de Castet… et à y revenir régulièrement durant l’été.