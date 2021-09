Que le spectacle re-commence ce vendredi soir sur la scène du Brise-Glace à Annecy !

Les salles de spectacle rouvrent les unes après les autres dans les Pays de Savoie. Artistes et public se retrouvent enfin comme au Brise-Glace ce soir à Annecy avec masque, pass sanitaire et jauge à 75%.

Se produiront à 21h le groupe électro-pop French 79 et Romane santarelli .

Un retour à la vie

Dans les coulisses du Brise-glace, depuis quelques jours l'impatience monte et les murs tremblent à nouveau avec les derniers réglages sonores. "Le concert de ce soir c'est un retour à la vie, un retour à notre vie" sourit Fanny, l'une des quinze salariés de la salle de spectacles de musiques actuelles.

Très peu de spectacles complets pour l’instant dans les salles des Pays de Savoie

Les billetteries sont ouvertes depuis plusieurs semaines déjà mais aujourd’hui, les spectacles complets à Bonlieu se comptent sur les doigts d'une seule main. A Chambéry, il reste des places pour toutes les représentations à Malraux. Et ça, ce n'est pas habituel « Même les spectacles des célébrités, des locomotives culturelles ne sont pas complet. Ca se remplit mais il reste de la place" explique Alexandre Bourbonais, un des responsables de la Scène Nationale Malraux.

Pour Frédéric Tovany qui gère la scène Château Rouge à Annemasse dont la grande salle de 1 000 places vient d'être entièrement rénovée : « On sent un redémarrage diffus mais dynamique. Et puis certains spectateurs ne semblent pas encore rassurés, c’est le cas des plus âgés par exemple ».

Trop peu de réservation de la part des enseignants pour les scolaires

L'autre changement important cette saison concerne le public des scolaires. Avec les contraintes liées au pass sanitaires, les enseignants n'ont quasiment pas réservés de place, au théâtre par exemple pour leurs élèves.

