Caveirac, France

"Pour avoir déjà perdu de jeunes plantations à cause du gel, j'écoute mes anciens maintenant!", plaisante Jean-Marc dans les allées de la jardinerie Tropic plantes, à Caveirac, près de Nîmes. Écouter ses anciens, cela veut dire attendre la fin des Saints de glace, les 11, 12 et 13 mai 2018, pour refaire fleurir son jardin.

Selon le dicton populaire, tout jardinier qui se respecte doit se méfier des gelées tardives qui peuvent arriver jusqu'à fin mai. Mieux vaut donc patienter un peu avant de biner.

Aujourd'hui, la "règle" des Saints de glace est surtout suivie par les seniors, remarque-t-on à la jardinerie de Caveirac. D'autant qu'il est parfois difficile d'être patient quand les premiers rayons de soleil font leur apparition.

Un hiver rude dans le Gard

"Dès le lendemain on a beaucoup de monde, souligne Joffrey Sapède, responsable de la pépinière. Les gens veulent profiter des barbecues, de la terrasse... Et les plantes en font partie."

Problème, les hivers sont parfois plus rudes que prévu! Et là, les plantes méditerranéennes comme les palmiers et les dipladénias ne résistent pas.

"Lors d'un hiver normal avec des gelées jusqu'à -3 ou -4 degrés il n'y a pas de souci. Mais cette année nous avons eu de la neige et des températures jusqu'à -6 degrés, donc ces plantes ont souffert", poursuit Joffrey Sapède.

Que planter après les Saints de glace ?

Bonne nouvelle, les Saints de Glace touchent à leur fin. Il est donc temps de planter à nouveau tomates, poivrons ou courgettes.

"Les premières fleurs apparaîtront dans une quinzaine de jours. Ensuite il faut compter un bon mois et demi et nous avons des récoltes jusqu'en septembre chez nous", explique le pépiniériste.

Même principe pour les plantes qui craignent le froid. C'est le moment de mettre en terre vos bougainvilliers et citronniers.