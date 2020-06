Quel avenir pour le Festival de Lunel ?

Il y aura t-il une deuxième édition du Festival de Lunel (Hérault) ? Pour la première l'an dernier, la chanteuse Aya Nakamura avait rempli les arènes, Julien Clerc avait également attiré un large public. Pour l'édition 2020, le rappeur Black M, Gauvin Sers ou encore Oldelaf étaient annoncés. Malheureusement elle n'aura pas lieu en raison de la crise sanitaire.

Onze Productions, l'organisateur, a proposé à la ville de Lunel de reporter le festival (qui représente 80% de son chiffre d'affaire) à l'été 2021 et de maintenir pour cette année la subvention de 200 000 euros prévue dans le contrat ( contrat de 2 ans pour une série de 12 spectacles entre mai et octobre).

Un festival comme le nôtre c'est une année de préparation, c'est cinq emplois permanents, plus de 150 intermittents, des prestataires. On est un pan de l'économie et ne pas nous soutenir c'est mettre des gens au chômage , c'est saborder toute l'attractivité d'un territoire, tout le travail fait en amont. C 'est pourquoi on demande le report à l'année prochaine et le maintient de la subvention comme le font de nombreux élus ,Philippe Poulet directeur de Onze Productions.