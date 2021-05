Quel candidat pour représenter la Bretagne à l'émission le "Monument préféré des Français" ?

Les internautes peuvent choisir pour la première fois le candidat régional au concours du "Monument préféré des Français". L'émission de France 2, présentée par Stéphane Bern, ouvre ses sélections ce mardi 25 mai à 10 heures. Il sera possible de voter jusqu'au 11 juin et le choix s'annonce cornélien entre trois joyaux du patrimoine breton. Suivez le guide !

Les remparts de Saint-Malo

Ils avaient offert à la Bretagne la quatrième place du concours en 2015, soit le meilleur classement régional jusqu'à présent. Détruits par le grand incendie de 1661, reconstruit puis épargnés durant les bombardements d’août 1944, les remparts de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) reviennent dans le concours. La haute muraille qui entoure la ville de Saint-Malo forme une boucle d’environ deux kilomètres. L’enceinte fortifiée de la cité corsaire la plus connue de Bretagne comprend huit portes, trois poternes et trois bastions.

La balade sur les remparts de Saint-Malo est devenue incontournable. © Radio France - Benjamin Fontaine

Les alignements de Carnac

Les énigmatiques mais non moins célèbres alignements de Carnac (Morbihan) figurent également dans les propositions. Ces quatre kilomètres de menhirs et de dolmens, placés par ordre décroissant, forment le plus grand site mégalithique de ce type au monde. Érigés entre le Vème et le IIIème millénaire avant J.C, les deux principaux sites - Ménec et Kermario- regroupent à eux seuls près de 3.000 menhirs.

Les alignements de Carnac forment le plus grand site mégalithique de ce type au monde. © Radio France - Clément Soubigou

Le château de Dinan

Le château de Dinan (Côtes-d'Armor) est un témoignage exceptionnel des résidences princières de la fin de l'ère médiévale. Les six étages du château représentent la hiérarchie sociale de l'époque. Le niveau inférieur est réservé au personnel de service, les espaces intermédiaires destinés aux fonctions politiques, tandis que les niveaux supérieurs concernent les proches du duc de Bretagne.

Le château est un témoignage exceptionnel des résidences princières de la fin de l'époque médiévale. © Maxppp - Richard Villalon - BELPRESS/MAXPPP

Ces trois sites sont classés Monuments historiques. Un seul d'entre eux pourra représenter la Bretagne lors de la célèbre émission de France 2, diffusée à l'automne. L'année dernière, la citadelle et le lion de Belfort avait remporté le prix du "Monument préféré des Français". Les votes seront ouverts à partir de 10 heures, mardi 25 mai, en ligne.