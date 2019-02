Quel est votre souvenir de radio ?

C'est la huitième journée mondiale de la radio. Et vous, quel est votre souvenir ?

Qui n'a pas de souvenirs de radio ? Du matin au soir, elle vous accompagne dès le lever, encore en pyjama, les cheveux dressés sur la tête, pas rasé, pas lavé... Et puis au petit déj, c'est là que vous apprenez les nouvelles du jour : "La mort de Michael Jackson, j'avais même réveillé ma femme à 6 heures du matin!", se rappelle ce Finistérien.

Sur la route du travail, c'est un invité qui vient vous éclairer sur des sujets de société... Dans la matinée, des experts vous renseignent sur des questions de vie quotidienne, on partage nos recettes, on joue ensemble et les émissions s'enchaînent jusqu'aux idées de sortie de fin de journée.

