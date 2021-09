Quel nom pour les sculptures de Franck Ayroles à Bressuire ?

Les habitants du bocage bressuirais invités à choisir le nom des futures sculptures de Franck Ayroles. L'artiste qui a réalisé les fameuses "Dames de la Brèche" à Niort préparent deux œuvres monumentales pour la place de la gare à Bressuire.

Les propositions :

"Les filles de Bressuire"

"les copines de Bressuire"

Ou faire une proposition de nom

Le vote se fait sur le site web de la ville de Bressuire ou celui de l'agglomération à partir de ce mercredi 22 septembre et jusqu'au vendredi 15 octobre. Une urne sera également disponible à l’accueil de la mairie de Bressuire, la maison des associations et à la cité de la jeunesse et des métiers.

Les sculptures seront finalisées à Bressuire par l'artiste courant octobre. Leur inauguration est prévue le vendredi 5 novembre, en même temps que la cité de la jeunesse et des métiers et le pôle d'échanges multimodal.