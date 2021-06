Quel protocole sanitaire dans les piscines de la région toulousaine pour la réouverture ce mercredi ?

Bonne nouvelle pour les nageurs ! À partir de ce mercredi 9 juin, les piscines couvertes, fermées depuis septembre dernier, rouvrent pour tout le monde, avec une jauge à 50%. Mais avec un protocole sanitaire encore un peu contraignant du fait de l'épidémie de Covid.

Ouverture progressive

Le 3 mai dernier, les bassins intérieurs avaient été ouverts aux sportifs professionnels, aux personnes en formation universitaire, aux écoles ainsi qu'aux adultes ayant un certificat médical. Depuis le 10 mai, à Toulouse, les scolaires et périscolaires ont repris 100% de leurs activités sportives dans les piscines couvertes et les gymnases, dans le respect des mesures sanitaires. Depuis le 19 mai, elles ont rouvert uniquement pour les publics prioritaires, dont les mineurs. Certaines piscines extérieures étaient aussi accessibles depuis cette date, par exemple les quatre bassins extérieurs de Toulouse : Castex, Bellevue, Chapou et Papus, et uniquement sur réservation.

À Toulouse, dès le mercredi 9 juin, ces quatre bassins extérieurs toulousains seront accessibles sans réservation, mais avec des places limitées. Dès vendredi la piscine Nakache, sur l'ile du Ramier, rouvrira au public. Pour les piscines Alex Jany et Toulouse Lautrec, il faudra attendre lundi prochain, le 14 juin.

Bonnet et masque

Les consignes sanitaires restent strictes dans tous les bassins de Midi-Pyrénées : il faut avoir un bonnet sur la tête, et un masque jetable sur le nez avant de plonger ! Pas question de vous changer dans un vestiaire collectif ou de laisser vos affaires dans un casier, mais dans certaines piscines, notamment à Toulouse, vous pouvez prendre vos palmes, en les désinfectant avant et après dans un bac chloré.

Pour la douche, il faut avoir votre propre savon, et elle est parfois interdite à la sortie, comme à Villefranche-de-Lauragais. Et puis, plus besoin de réserver, notamment dans la ville rose, même si les places resteront limitées.

Bronzette autorisée

En effet, pour faire respecter la jauge de 50% "les maîtres nageurs auront toute autorité", prévient la mairie de Toulouse. En sachant que le ministère des Sports a fixé une fréquentation maximale d'un baigneur par mètre carré pour les piscines intérieures et trois baigneurs pour deux mètres carrés de plan d’eau pour les piscines extérieures.

En revanche, nouveauté : on pourra bronzer ! Par exemple sur la pelouse du centre aquatique de Foix, mais en maintenant une distanciation physique d'au moins deux mètres.

Ce qui est sur, c'est ce que les nageurs devraient être au rendez-vous : à Montauban, ces derniers semaines, certains baigneurs arrivaient parfois du Gers ou de Cahors pour pouvoir profiter du bassin extérieur.

Rentrée d'argent pour les communes

La fermeture des piscines était synonyme d'une perte d'argent importante pour les communes. Selon l'association des maires de France, les pertes brutes provoquées par la crise sanitaire s'élèvent à six milliards d'euros entre 2020 et 2022, dont un tiers pour les tarifs (piscines cantines, crèches). C'est donc un peu d'argent qui va revenir dans les caisses communales avec cette réouverture de tous les bassins.