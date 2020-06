Quelle fête de la musique dans la Drôme et en Ardèche ce week-end ?

La fête de la musique sera bien différente d'une ville à l'autre cette année dans la Drôme et en Ardèche. Les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public sont toujours interdits, mais il peut y avoir des dérogations accordées par les préfectures. Tour d'horizon.

Dans la Drôme et en Ardèche, les mairies s'approprient les règles sanitaires pour célébrer - ou non - la fête de la musique. Le ministère de la Culture a rappelé les consignes : les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public sont toujours interdits, sauf en cas de dérogation accordée par la préfecture. Les concerts sont autorisés dans des lieux où une jauge peut être fixée et où toutes les règles sanitaires peuvent être respectées.

Silence à Valence

A Valence, la mairie joue la prudence : pas de scène, ni de groupes dans les rues, quant aux cafés et restaurants, ils ont reçu un message de prévention sur les interdictions de rassemblement de plus de 10 personnes. "On ne pouvait faire une fête de la musique tout en respectant la réglementation", justifie Georges Rastklan, adjoint aux commerces et animations.

Déambulation musicale à Tain-Tournon

Pour éviter les attroupements, les villes de Tain et de Tournon ont opté pour une déambulation ce samedi. Des groupes de musique vont se balader dans les rues. "C'est aussi une manière d'aider nos commerces et restaurants dans le cadre du déconfinement, explique Xavier Angeli, le maire de Tain-l'Hermitage. Il faut les accompagner dans le redémarrage de leur activité."

Fête sur Facebook à Privas

A Privas, la fête de la musique sera virtuelle. Des vidéos de quatre artistes locaux seront diffusées sur la page Facebook de la ville. La mairie avait proposé un concours aux musiciens amateurs privadois en mai dernier, en vue d'organiser cette scène ouverte virtuelle.

De la musique en Ehpad à Annonay

A Annonay, des musiciens du conservatoire à rayonnement communal donneront deux concerts pour les résidents de deux Ehpad, ce dimanche. Ces aubades se tiendront dans les cours et les résidents pourront écouter la musique de leur balcon. "Une fête de la musique réinventée qui permettra de s’adresser à un des publics ayant été le plus marqué par le confinement", précise la commune.