Un 14 juillet sans feu d'artifice dans le Limousin

C'est la carte postale traditionnelle pour le 14 juillet : les feux d'artifices et les défilées militaires. Mais avec la crise sanitaire, il a fallu revoir la copie. Les feux d'artifices du 14 juillet ont été annulés au fur et à mesure. Et aujourd'hui, aucun maire de Haute-Vienne ou de Corrèze ne compte organiser de spectacle pyrotechnique. Les municipalités ne voulaient pas prendre le risque de concentrer trop de personnes venues observer les fusées multicolores.

Il y avait la municipalité de Malemort en Corrèze qui devait organiser son feu d'artifice le 14 juillet au soir. Mais, en étant les seuls du département à tirer un feu, il y avait un risque d'une grosse concentration de la la population venue admirer cet unique événement pyrotechnique.

En général, ces spectacles attirent beaucoup de monde à la nuit tombée. Il faudra donc attendre les festivités du mois d'août pour voir les premières fusées tirées dans les deux départements. Des demandes ont déjà été formulées à la préfecture de Haute-Vienne.

Des cérémonies statiques

Il n'y aura pas non plus de grandes parades militaires dans les rues du Limousin. Cette année, les célébrations de la fête nationale se feront autour de cérémonies statiques avec des règles de distanciations sociales.

Les Brivistes pourront quand même admirer deux rafales traverser la ville. Les deux avions militaires reviendront des cérémonies sur les Champs-Elysées en direction de leur base aérienne située à Mont-de-Marsan dans les Landes. Ces deux avions supersoniques devraient survoler la ville après 12h20.

Un hommage pour les travailleurs en première ligne

Comme voulu par l'Elysée, cette année, les cérémonies du 14 juillet ont été réinventées de façon à rendre hommage aux personnes, civiles et militaires, engagées dans la lutte contre le Covid-19. Pour la cérémonie du 14 juillet, à Limoges, le préfet de la Haute-Vienne a tenu à inviter les personnels de santé et ceux qui ont travaillés en première ligne pendant le confinement. Un hommage leur sera rendu.

Programme 14 juillet dans le Limousin:

- Tulle (Corrèze) : 10H50 Cérémonie sur la place Gambetta

- Brive-la-Gaillarde (Corrèze) : 11h Cérémonie sur la place Aristide Briand. Survol des rafales vers 12h20/12h30

- Limoges (Haute-Vienne) : 11h Cérémonie sur la place Jourdan

- Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-vienne) : 11h Cérémonie dans les jardins de l'Hôtel de ville

- Bellac (Haute-Vienne) : 9h Cérémonie face au monument aux morts de la ville