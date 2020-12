Quelles sont les stations de sports d’hiver où l’on pourra faire du ski à Noël ?

Les remontées mécaniques n'ouvriront pas sur les domaines skiables français à Noël. Le gouvernement assure qu'il ne reviendra pas dessus. Mais les Andorrans et les Catalans ont très envie d’ouvrir. Alors ?

Andorre : réservé à un public restreint ?

En Andorre la décision doit être prise en fin de semaine. Si le feu vert est donné ce ne sera pas forcément une ouverture grand public, elle sera peut-être réservée aux Andorrans et aux Espagnols.

Pyrénées espagnoles : Baqueira, une exception ?

La Catalogne, elle, suspend son souffle à une réunion très importante ce mercredi avec le ministre de la santé espagnol. Si il dit non, c’est non. Reste que, en Catalogne il y a une exception, le Val d’Aran. Il est autonome au sein même de la communauté autonome de Catalogne et c’est là que se trouve la station de ski de Baqueira, l’une des plus proches pour les Toulousains sur le versant espagnol des Pyrénées.

Les Alpes ?

Côté alpin ce n’est pas plus clair. En coulisse le gouvernement français assure mener une politique coordonnée avec ses voisins et dans le même temps Emmanuel Macron brandit la menace de contrôle pour dissuader les Français d’aller skier à l’étranger.