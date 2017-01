Quelles sorties faire en Périgord ?

Quelques sorties en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Dans votre agenda du week-end...

Le bal des rois à Saint-Cyprien samedi 7 janvier à la salle des fêtes à 20h30, animé par l'orchestre de Mathieu Martinie. L'élection de la reine du canton de Saint-Cyprien se fera en la présence de Miss Aquitaine 2016, de Miss Périgord 2016 et des miss invitées. Renseignements au 05 53 04 26 96. Par ailleurs une conférence-spectacle intitulée "Le Droit se meurt" vous attend samedi 7 janvier à la salle des fêtes de Saint-Barthélémy-de-Bellegarde à 20h30, avec Alain Bressy, ancien magistrat et agitateur de libertés. Renseignements au 07 88 91 76 29. Enfin le Groupe vocal « Résonances » vous propose son « Concert des Rois » samedi après-midi à Périgueux, 16h à l’église Saint-Etienne de la Cité.

Compagnie HIP 127 pour « La constellation des cigognes » à L'Agora de Boulazac jeudi 12 et vendredi 13 janvier

Les arts du cirque seront à l’honneur pour ce spectacle familial, à partir de 7 ans. Avec tout d’abord cette question : Qu’est-ce que le jonglage cubique ?... Le « jonglage cubique » est le nom de la pratique de Jérôme Thomas qui consiste à créer la géographie détaillée de l’espace du corps du jongleur, de son environnement, par ses deux aspects « jonglé/non jonglé ». C’est l’union entre deux arts bien distincts, mais en même temps très proches : la danse et le jonglage. C’est un langage qui permet de communiquer, de créer, chorégraphier et improviser. Formé au jonglage par Jérôme Thomas, Martin Palisse, lui aussi jongleur et créateur depuis bientôt quinze ans, a souhaité donner une vision renouvelée de cet art du mouvement si poétique, posant les fondements de ce projet à travers les notions de filiation et de transmission. Dans un univers épuré et minimaliste, où seuls les corps et les objets sont donnés à voir dans leur rapport à l’espace et à la musique, la compagnie Hip 127 met en scène sept jongleuses et jongleurs, accompagnés d’une chanteuse lyrique, flirtant avec la composition formelle du ballet. « La constellation des cigognes » est le nom de ce spectacle qui vous sera donné jeudi 12 et vendredi 13 janvier, 20h30, à l’Agora de Boulazac.