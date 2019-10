PHOTOS – Miss Auvergne 2019 : votez pour votre candidate préférée

Clermont-Ferrand, France

Aucune Miss Auvergne n'est devenue Miss France. Lycéenne, étudiante ou infirmière, toutes souhaitent devenir la représentante de leur région le 18 octobre prochain à Montluçon. Beaucoup de critères entrent en compte pour participer au concours : pas de tatouages, pas de piercing, ne pas avoir un comportement contraire aux bonnes mœurs, etc. Le cerveau est aussi mis à l'épreuve. Les douze participantes ont passé un test de culture générale pour arriver jusque-là.

Votez pour votre candidate préférée

"C'est avant tout pour l'aventure humaine"

Résidente à Chanonat (Puy-de-Dôme), Gaëlle Fernandez, 21 ans est étudiante en deuxième année de droit à Clermont-Ferrand. Elle ne se voyait pas passer à coté de cette expérience : "Être miss, c'est quelque chose d'unique et si j’ai l’opportunité de la vivre, je ne vois pas pourquoi je devrais me priver, quitte à mettre mes études de côté pendant un an. C’est avant tout pour l’aventure humaine, c'est ça qui m’a motivé à me présenter."

Une cérémonie en aucun cas misogyne pour les participantes

Pour Gaëlle Fernandez, c'est "un concours de beauté et d'élégance, c'est loin d'être un concours misogyne". Lona Guillet, 20 ans est étudiante en troisième année de STAPS à Clermont-Ferrand. Originaire de Coulandon dans l'Allier, elle confirme : "des personnes auront toujours cette pensée, on n'y peut rien. Ce n'est pas mon cas".

Les profils se ressemblent pour cette édition. Toutes sont encore dans les études mise à part la doyenne de l’événement Julie Bruel qui est infirmière. Avec ces 24 ans, la jeune clermontoise est en effet la plus âgée de la compétition. Pour elle, c'est un plus : "Je suis la seule avec un travail. Je pense que ça m'apporte une vision différente de la vie. C'est un petit plus qui peut faire la différence."

à lire aussi Romane Eichstadt est la nouvelle Miss Auvergne 2018

L'an dernier, c'est Romane Eichstadt qui a décroché la couronne de Miss Auvergne. Un moment d'émotion intense pour cette étudiante vichyssoise, qui poursuit des études pour devenir hôtesse de l'air. "J'en revenais pas lors de l'annonce des résultats. J'avais l'impression que c'était un peu un rêve. Et petit-à-petit, on commence à réaliser qu'on part à l'Île Maurice pendant deux semaines. Romane Eichstadt est aussi bénévole dans l'association Les Greffés du Coeur 03.

On connaîtra le nom de la nouvelle Miss Auvergne le 18 octobre prochain. Le parc des expositions de Montluçon ouvrira ses portes à 20h30 pour l'occasion. Le billet d'entrée est à 25 euros. Ils sont à retirer au préalable à la cité administrative de Montluçon.

Quant à l'élection de Miss France 2020, elle aura lieu le 24 décembre au Dôme de Marseille.