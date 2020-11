Programme allégé pour les animations de noël dans le centre-ville de Caen

Les commerces rouvrent ce samedi 27 novembre et l'ambiance de noël arrive avec. La mairie de Caen propose un programme d'animations de noël allégé en raison de la pandémie du Covid 19. Il faut bien sûr oublier le marché de noël et la grande roue.

Plus de 15 kilomètres de guirlandes et 670 décors et motifs ont été installés à travers les rues du centre-ville, jusqu'au samedi 4 janvier. C'est le cas aussi de plusieurs sapins décorés de différentes tailles. Il est possible de les voir place Saint-Sauveur, place de la République, mais aussi dans le square Soreth.

Un spectacle son et lumière

Malgré le Covid-19, un spectacle lumineux est maintenu sur la Place de la République. Il y aura des projections par la compagnie "Spectaculaire" à partir du 18 décembre et jusqu'au 13 janvier, de 17 h 30 à 21 heures. Plusieurs tableaux lumineux et sonores seront présentés autour de 11 bonhommes de neiges à facettes.

Manèges pour les enfants

Pour les plus jeunes, il sera possible de poster sa lettre au père noël dans les boites installées dans le centre-ville, jusqu'au 18 décembre. Deux manèges seront également accessibles : plage Bouchard dès ce samedi 28 novembre et place Saint-Sauveur à partir du mercredi 2 décembre (Tous les jours hors vacances scolaires de 15 h 30 à 19 heures et les mercredis et samedis et vacances scolaires de 10 h 00 ou 10 h 30 à 19 heures – 2,50 € / tour.)

Les parkings restent gratuits

De la musique sera enfin diffusée dans les rues du centre ville, par l'association des commerces des "Vitrines de Caen". Les parking en extérieur restent gratuits pour s'y rendre pendant les fêtes. 230 places supplémentaires ont d'ailleurs été ouvertes le samedi, sur les parkings de l’ancienne bibliothèque centrale et de l’Hôtel de ville.