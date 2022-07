Quelques idées de feux d'artifice pour la Fête nationale en Loire-Atlantique

Ce mercredi démarrent les festivités du 14-Juillet. Les animations pour la Fête nationale se prolongent ce week-end. Avec les très attendus feux d'artifice et bals populaires après deux années "sans" en raison du coronavirus.

En 2020 et 2021, pas de rassemblement populaire pour la Fête nationale en raison du coronavirus. En 2022, si le virus est toujours là, les festivités sont de retour. Petit tour - non exhaustif - de ce qui est prévu en Loire-Atlantique entre le 13 et le 16 juillet.

13 juillet

> Ancenis : concert de Ryoddson de 19h30 à 21h, bal populaire dès 21h et feu d'artifice vers 23h au jardin de l'Eperon.

> Bouaye : feu d'artifice annulé en raison des conditions météo, mais le bal pour enfants, l’animation tube de l’été et le bal de fin de soirée sont maintenus place Ricaud à partir de 21h.

> Châteaubriant : bal populaire dès 21h puis feu d'artifice au plan d'eau de Choisel.

> Préfailles : marche aux lampions à 22h depuis la mairie et aux environs de 23h le feu d'artifice au dessus de la Grande plage et bal populaire.

> Rezé : parc des Mahaudières avec des festivités autour de la danse. 17h, thé dansant intergénérationnel, initiations au hip-hop et à la danse africaine; 21h, concert et 23h, feu d'artifice et bal populaire.

> Saint-Michel-Chef-Chef : boulevard de l'océan, défilé de chars, de danseurs et fanfare Baraka'Zik dès 20h; et vers 23h, feu d'artifice

> Saint-Nazaire : feu d'artifice à partir de 23h, au Petit-Maroc.

14 juillet

> La Baule : le feu d’artifice sera tiré depuis la plage. Un bal populaire est également prévu.

>Nantes : le feu d'artifice sera tiré depuis le pont Anne de Bretagne vers 23h.

>Nort-sur-Erdre : dans l'après-midi, exposition de véhicules anciens au bord de l'Erdre; en soirée, concerts de La route des airs et set du DJ La Toupie puis vers 23h feu d'artifice.

> Pornic : le feu d’artifice sera tiré depuis la passerelle du château. Au programme également soirée moule-frites, bal et des concerts.

> Savenay : à l'hippodrome, bal populaire et feu d'artifice aux alentours de 23.

> Saint-Sébastien-sur-Loire : à la station Nuage : bal dès 20h et feu d'artifice.

Et au delà du 14...

> Le 15 juillet, à La Turballe et Blain.

>Le 16, à Mesquer et Missillac notamment.