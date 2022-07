Quelques idées de feux d'artifice pour la Fête nationale en Vendée

Ce mercredi démarrent les festivités du 14-Juillet. Les animations pour la Fête nationale se prolongent ce week-end. Avec les très attendus feux d'artifice et bals populaires après deux années "sans" en raison du coronavirus.

En 2020 et 2021, pas de rassemblement populaire pour la Fête nationale en raison du coronavirus. En 2022, si le virus est toujours là, les festivités sont de retour. Petit tour - non exhaustif - de ce qui est prévu en Vendée entre le 13 et le 16 juillet.

13 juillet

> Aizenay : au stade avec dès 19h des animations. Le bal populaire doit démarrer à 22h. Le feu d'artifice aux alentours de 23h.

> Chantonnay : bal et feu d'artifice, salle Antonia.

> Foussais-Payré : dès 21h30, du théâtre dans le jardin du prieuré avec des sketchs tirés des « Diablogues » de Roland Dubillard et joués par la troupe « Coup de Théâtre » de Foussais-Payré

> Maillezais : à l'abbaye, feu d'artifice.

> Montaigu : feu d'artifice à partir de 23h sur les remparts et bal populaire.

> Mortagne-sur-Sèvre : bal et feu d'artifice, salle Traineau.

> Mouchamps : pique-nique géant dès 19h, groupes folkloriques et feu d'artifice.

14 juillet

> Fontenay-le-Comte : place de Verdun avec concert, bal et feu d'artifice.

> Les Herbiers : site de l'Etenduère, dès 17h30 des jeux pour les enfants, course cycliste et danse avec les Amis du Donjon. Soirée moules-frites, bal populaire et à la tombée de la nuit feu d'artifice.

> Les Sables-d'Olonne : 23h depuis la Grande place et visible depuis le remblais et la Chaume, feu d'artifice.

> La Roche-sur-Yon : feu d'artifice aux Oudairies vers 23h.

> Mouzeuil-Saint-Martin : retraite aux flambeaux, feu d'artifice et bal avec la fameuse danse de la brioche.

> Saint-Gilles-Croix-de-Vie : feu d'artifice depuis la jetée à la tombée de la nuit. Dès 16h, des déambulations, des concerts.