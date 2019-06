Quelques idées de sortie pour la fête de la musique dans la Manche ce vendredi 21 juin 2019

Manche, France

Cela fait 38 ans que ça dure et comme chaque année dans la Manche beaucoup de choses, d'abord dans le Cotentin avec dès 17H de la musique acoustique au Parc du Thôt d'Equeurdreville avec au programme : L’Ensemble des Marais (orchestre), les 60e rugissants (chanson), l’Atelier Chant de l’Arlequin (chanson), La Clé des Chants (chorale), Christian Dalmont (pianiste) et d’autres. A partir de 22 H vous pourrez prendre la direction du centre ville de Cherbourg avec trois concerts place de-Gaulle : le Circuit, réseau des musiques actuelles du Cotentin, Cut the Alligator (à 19 heures), La Faim du Tigre (20 h 45) et General Elektriks (22 h 05). Autre nouveauté, la présence de trois DJ sur le parking de la Trinité. Et puis si vous avez envie de musique un peu plus calme rendez-vous au parc Emmanuel-Liais avec le chœur La Cotentaine à 20 h 30 et un du Bournemouth Male Voice Choir une heure plus tard. Au jardin public, où les artistes se succéderont de 16 h 30 à 22 heures. L’heure limite pour se produire est minuit et demi (3 heures à l’intérieur des bars).

La circulation sera impossible le 21 juin dans le centre-ville de Cherbourg à partir de 18 heures. La rue des Tribunaux sera même fermée dès midi. Niveau stationnement, il sera interdit dès 14 heures, sauf pour le parking de la Trinité, dès 8 heures. Toutefois, une navette gratuite sera proposée le soir du 21 juin, depuis l’arrêt Statue Napoléon (départ à 0 h 30), qui suivra le parcours de la ligne de nuit.

A Coutances : 6 chorales du territoire se relaieront dans la chapelle du Centre d'accueil diocésain. Toutes les 45 minutes.

A Saint-Lô une cinquantaine d'artistes joueront dans les rues du rock, du hip-hop, de l'électro, de la pop et des concerts dès 19H sur la palge verte avec Yarol le guitariste de Johnny Hallyday qui sera sur la grande scène à 21 h 25. Mais aussi Ear Plugs, Yannick, Elmut Fritz, Yarol, Shake Shake go, entre autres, seront présents.

A Granville ce sera la fête de 19H à 23H30 place Cambernon.

A Avranches dès 18H30 Place Jean-de-Saint-Avit, du classique avec des ensembles de cordes et du chant. Les Pieds au Plancher & L’American country club animeront la place Littré, de 18 h 30 à 23 h. Démonstration de zumba de 20 h à 22 h.