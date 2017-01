Quelques idées de sorties à faire en Périgord, ce week-end

Un concert, deux concerts, trois concerts, quatre concerts, cinq concerts ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 21 et dimanche 22 janvier 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Concert du Nouvel An à Belvès

L'association « Entrée des Artistes » de Belvès vous fait part de son concert du nouvel an, avec au violoncelle Cédric Leprévost et au piano Laure Borie. Après des études au CNR de Bordeaux ou il obtient les plus hautes récompenses, Cédric Leprévost reçoit un 1er prix à l'unanimité au conservatoire supérieur de Paris. Il joue dans de nombreuses formations à Ajaccio, à l'Opéra Bastille, en Languedoc et en Gironde. Installé depuis peu en Périgord, il est actuellement professeur au CRD de Dordogne et, très sollicité, il joue régulièrement dans de nombreux orchestres. Après avoir été diplômée en solfège, harmonie, contrepoint et piano au conservatoire de Limoges, Laure Borie obtient un 1er prix au concours national de musique de Paris. Elle enseigna le piano dans plusieurs écoles de musique de la région parisienne et maintenant à Sarlat. Tous deux vous proposeront un très beau répertoire festif (Saint-Saëns, Fauré, De Falla, Granados...) Rendez-vous dimanche 22 janvier 2017 à 15h30 à l'église de Belvès (elle est chauffée). Entrée à 12€ ; gratuite pour les moins de 16 ans.

Quelques autres concerts…

L’Union Philharmonique de Sarlat vous propose un concert apéritif du nouvel an samedi 21 janvier 2017 à 18h40 à l’ancien évêché de Sarlat. Renseignements au 06 84 01 43 67. De leur côté, les choristes de l’Ensemble Choral du Bugue vous présenteront leur concert du nouvel an dimanche 22 janvier 2017 à 16h en l’église de Beynac. Renseignements au 05 53 07 21 73. Enfin pour sa 6ème année, la chorale Atout Chœur présentera au Temple de Bergerac, dimanche 22 janvier 2017 à 17h, des extraits du Messie de Haendel. Tarif : 8 euros ; gratuit pour les moins de 18 ans.

…et un concert venu du froid.

Concert au Centre culturel La Fabrique de Saint-Astier samedi 21 janvier 2017 à 20h30 avec « Le Vent du Nord ». Il s’agit là d’un groupe québécois renommé dans le monde entier, formé de quatre chanteurs multi-instrumentalistes. Leurs prestations scéniques sont chaleureuses et festives ! La 1ère partie vous sera proposée par le Conservatoire de musique de la Dordogne. Tarifs de 9 à 15 euros, sur réservation auprès de La Fabrique au 05 53 02 41 99.