Avallon et l'AJ Auxerre connaitront ce lundi soir leur adversaire en 32èmes de finale de la coupe de France

Quels adversaires pour Avallon et l'AJ Auxerre en 32èmes de finale de la coupe de France ? Réponse ce lundi soir. Les deux équipes icaunaises se sont qualifiées samedi à l'issue des prolongations. Pour Avallon, c'est historique.

Avallon a donc atteint les 32èmes de finale de la coupe de France pour la première fois de son histoire en battant samedi à Auxerre Cluses-Scionzier 1-0 après prolongation. Et pour que la fête continue , joueurs et supporters , espèrent qu'un gros morceau sortira du chapeau ce lundi soir. Et comme les clubs de Ligue 1 entrent en lice à ce stade de la compétition, le rêve pourrait se réaliser.

Paris ou l'Olympique de Marseille, ce serait exceptionnel

Les joueurs avallonnais se verraient bien affronter le Paris Saint Germain de Neymar et Mbappé ou l'Olympique de Marseille de Thauvin et Payet. Pour les supporters aussi, tirer une équipe de Ligue 1 serait quelque chose d'exceptionnel. "Que ce soit Marseille, Paris, Monaco ou Lyon, on prend. Après est ce qu'on gagne, on sait pas, mais on prend en tout cas."

Pour Avallon cette qualification en 32eme de finale est historique. Et pour que la fête continue , joueurs et supporters , espèrent qu'un gros morceau sortira du chapeau ce lundi soir Damien Robine. Copier

Alain : moi j'aimerai bien tomber contre l'AJA

Alain, un autre supporter avallonnais, se contenterait d'un club de Ligue 2. Mais pas n'importe lequel. "Moi j'aimerai bien tomber contre l'AJ Auxerre. Ce serait un super match. Et puis on aurait du monde. Cela donnerait une ambiance sympa, on serait en famille."

L'AJ Auxerre veut éviter les grosses cylindrées

L' AJ Auxerre qui s'est qualifié 2 buts à 1 après prolongation à Andrézieux , club de nationale 2, n'est pas pressé de rencontrer un club de Ligue 1, quel qu'il soit. Bien au contraire selon Francis Gillot l'entraineur auxerrois. "Il reste des petits en lice. Si on peut en tirer un c'est très bien. Avallon ? Pourquoi pas ? Je prends."

Du côté de l'AJA , on préfère éviter les grosses cylindrées en 32èmes de finale. C'est l'avis de l'entraineur Françis Gillot et de Quentin Westberg qui gardait les buts de l'Aja à Andrézieux. Copier

Quentin Westberg qui officiait dans les buts de l'Aja à Andrézieux est du même avis." Avallon est une bonne équipe, je suis super content pour eux et pourquoi pas en effet un petit derby. Ce serait top. Mais quoi qu'il arrive au tirage, on a déjà la satisfaction de pouvoir débuter 2018 par un bon match de coupe."

Le tirage au sort des 32èmes de finale de la coupe de France de football débute ce lundi soir à 19h.

Les matches auront lieu le samedi 6 et le dimanche 7 janvier 2018.